PressFocus Na zdjęciu: Kamil Orlik

Ruch – Górnik: gdzie oglądać?

W drugiej kolejce Betclic 1. Ligi czeka nas interesująca rywalizacja z udziałem drużyn, które nie zdołały zakwalifikować się do strefy barażowej w minionej kampanii. Co ciekawe, minimalnie wyżej w tabeli uplasował się Górnik Łęczna, co było sporym rozczarowaniem dla ówczesnego spadkowicza z Ekstraklasy, Ruchu Chorzów. Teraz Niebiescy są wyraźnym faworytem najbliższej konfrontacji. Obie ekipy zaczęły jednak nowy sezon od braku zwycięstwa, co tylko potęguje presję.

Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Ruch Chorzów – Górnik Łęczna.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ruch – Górnik: transmisja w TV

Spotkanie Ruch Chorzów – Górnik Łęczna będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Początek meczu w Chorzowie przewidziany jest na niedzielę, 27 lipca o godzinie 14:30. Zmagania obejrzysz na antenie TVP Polonia. O komentarz zadbają Marcin Feddek i Dariusz Dudek.

Ruch – Górnik: stream online

Możliwość obejrzenia rywalizacji Ruch Chorzów – Górnik Łęczna oferuje także internet. Transmisję możesz śledzić na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. Starcie można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ruch – Górnik: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Ruchu

Remis

Wygrana Górnika Wygrana Ruchu 75%

Remis 0%

Wygrana Górnika 25% 4+ Votes

Ruch – Górnik: kursy bukmacherskie

Ruch Chorzów Górnik Łęczna 1.72 3.70 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lipca 2025 14:34 .

Kiedy odbędzie się mecz Ruch Chorzów – Górnik Łęczna? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 27 lipca, o godzinie 14:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Ruch Chorzów – Górnik Łęczna? Mecz będzie transmitowany w TVP Polonia, na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.