PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Walaszek

Rekord – Świt, gdzie oglądać?

W najbliższej serii gier Betclic 2. Ligi zmierzą się beniaminkowie, których sytuacja w tabeli jest skrajnie różna. Rekord Bielsko-Biała gra o zachowanie ligowego bytu, co nie jest łatwe, gdy znajdujesz się w strefie spadkowej. Znacznie korzystniejszą sytuację ma Świt Szczecin, który spisuje się na tyle dobrze, że wylądował w strefie baraży o awans. Sytuacja obu ekip może się jeszcze jednak zmienić.

Rekord – Świt w TV

Spotkanie Rekord Bielsko-Biała – Świt Szczecin tym razem niestety nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz jedynie drogą internetową.

Rekord – Świt, transmisja online

Nadchodzące starcie możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na wszystkie urządzenia. Rywalizację skomentują Jan Micygiewicz i Rafał Ulatowski.

Spotkania Betclic 2. Ligi można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy podczas podać podczas zakładania konta w Betclic kod promocyjny GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości.

Rekord – Świt, kto wygra?

Rekord – Świt, kursy bukmacherskie

Kursy bukmachera Betclic na to spotkanie mogą zdecydowanie zaskoczyć niejednego obserwatora zmagań na drugoligowych boiskach. Rekord będzie gospodarzem, ale to wciąż drużyna, która za kilka tygodni może znaleźć się w trzeciej lidze. Tymczasem kurs na wygraną beniaminka to 2.08. Świt Szczecin znajduje się w szerokiej czołówce ligi, a mimo tego współczynnik na sukces tej ekipy to 3.05.

Rekord Bielsko-Biała Świt Szczecin 2.08 3.55 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 16 maja 2025 14:49 .

