Rekord Bielsko-Biała – Polonia Bytom: gdzie oglądać?

Pierwszym sobotnim meczem Betclic 2. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Rekordem Bielsko-Biała a Polonią Bytom. Będzie to więc starcie 15. drużyny ligi z 3. ekipą tabeli. Wiadomo więc, że to goście są zdecydowanym faworytem tego meczu i po ostatniej kolejce, w której to pokonali oni zespół Podbeskidzia, trudno spodziewać się innego wyniku niż pewne zwycięstwo nad beniaminkiem 2. ligi.

Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 11:30, będzie pokazywane tylko za pośrednictwem internetu.

Rekord Bielsko-Biała – Polonia Bytom: transmisja TV

Ten mecz nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Początek rywalizacji w Bielsku-Białej w sobotę 8 marca 2025 roku o godzinie 11:30.

Rekord Bielsko-Biała – Polonia Bytom: stream online

Mecz ten będzie można śledzić na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Rekord Bielsko-Biała – Polonia Bytom: kto wygra?

Rekord Bielsko-Biała – Polonia Bytom: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest oczywiście zespół Polonii Bytom. Kurs na zwycięstwo zespołu gości wynosi 1.75. Z kolei remis wyceniany jest przez bukmachera Betclic na 3.80. Zwycięstwo Rekordu Bielsko-Biała zagramy za około 4.00.

Rekord Bielsko-Biała Polonia Bytom 4.00 3.90 1.71 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2025 08:55 .

