Real Madryt we wtorek zmierzy się z AS Monaco w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Real – Monaco, gdzie oglądać?

Real Madryt we wtorkowy wieczór zagra swój mecz w ramach 7. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia podopieczni Alvaro Arbeloi zmierzą się przed własną publicznością z AS Monaco. Królewscy przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie w lidze nad Levante (2:0).

AS Monaco natomiast chciałoby zapomnieć jak najszybciej o swoim ostatnim występie. Francuski zespół poniósł bowiem bolesną domową porażkę z Lorient (1:3). Nadchodzące spotkanie na Estadio Santiago Bernabeu ma zdecydowanego faworyta, ale możemy spodziewać się sporych emocji.

Real – Monaco, transmisja w TV

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Madryt a AS Monaco w ramach 7. kolejki Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 1.

Real – Monaco, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Real – Monaco, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Realu

remisem

wygraną Monaco wygraną Realu 67%

remisem 0%

wygraną Monaco 33% 6+ Votes

Real – Monaco, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.35, typ na zwycięstwo AS Monaco to mniej więcej 8.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od wpłat do 600 złotych.

Real Madryt AS Monaco Odds are subject to change. Last updated 20 stycznia 2026 20:54

Gdzie oglądać mecz Real – Monaco? Mecz będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Real – Monaco? Mecz odbędzie się już we wtorek (20 stycznia) o godzinie 21:00.

