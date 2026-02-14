Real Madryt – Real Sociedad: gdzie oglądać? Mecz Realu dzisiaj (14.02.2026)

Real Madryt - Real Sociedad: transmisja na żywo w TV oraz online. Sprawdź, gdzie oglądać ten mecz hiszpańskiej La Liga.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt – Real Sociedad: gdzie oglądać za darmo?

Spotkanie Real Madryt – Real Sociedad można obejrzeć bezpłatnie za pośrednictwem platformy STS TV. Jest to legalny stream online oferowany przez bukmachera STS, który transmituje mecze La Liga po założeniu konta i zawarciu dowolnego zakładu.

Dostęp do transmisji można odblokować w kilka minut — również wtedy, gdy mecz już trwa.

Jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Real Madryt – Real Sociedad?

Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Zagraj dowolny zakład za minimum 2 zł, Przejdź do sekcji „Zakłady live” i wybierz transmisję Real Madryt – Real Sociedad.

Po spełnieniu powyższych warunków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Mecz można oglądać na komputerze, smartfonie lub tablecie — bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Real Madryt – Real Sociedad: gdzie obejrzeć?

Mecz Real Madryt – Real Sociedad zostanie rozegrany w sobotę, 14 lutego 2026 roku, o godzinie 21:00. Spotkanie odbędzie się w ramach 24. kolejki La Liga na stadionie Santiago Bernabéu. Telewizyjną transmisję w Polsce przeprowadzi Eleven Sports 2.

Real Madryt – Real Sociedad: stream online

Transmisja online z meczu Real Madryt – Real Sociedad będzie dostępna w STS TV. Po rejestracji konta z kodem GOAL oraz postawieniu zakładu za co najmniej 2 zł można oglądać spotkanie na żywo bez konieczności wykupowania abonamentu.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Real Sociedad za darmo?

Bezpłatny stream meczu Real Madryt – Real Sociedad udostępnia STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i zagrać dowolny zakład.

Kiedy mecz Real Madryt – Real Sociedad?

Spotkanie Real Madryt – Real Sociedad odbędzie się w sobotę, 14 lutego 2026 roku, o godzinie 21:00.

Real Madryt – Real Sociedad: gdzie transmisja TV?

Transmisja telewizyjna meczu Real Madryt – Real Sociedad w Polsce dostępna będzie na kanale Eleven Sports 2.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.