Real Madryt mecz dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (01.11.2025)

19:02, 1. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Real Madryt zagra dzisiaj z Valencią w ramach 11. kolejki La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie. Transmisja jest dostępna również za darmo.

Kylian Mbappe
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Realu Madryt z Valencią?

Transmisję meczu Real Madryt – Valencia w ramach 11. kolejki La Liga można oglądać bezpłatnie w serwisie STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł, by uzyskać dostęp do transmisji na komputerze, smartfonie lub tablecie w wysokiej jakości.

Oglądaj mecz Real Madryt – Valencia ZA DARMO w STS TV! Z kodem GOAL

Jak uruchomić transmisję meczu Realu Madryt w STS TV za darmo?

Transmisję na żywo ze spotkania Realu Madryt z Valencią włączysz w STS TV w kilku prostych krokach:

  1. Załóż konto w STS, podając kod promocyjny GOAL (kliknij tutaj),
  2. Postaw kupon za minimum 2 zł,
  3. Przejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję meczu Real Madryt – Valencia.

Kto wygra mecz?

  • Real Madryt
  • Valencia
  • Padnie remis
  • Real Madryt 92%
  • Valencia 8%
  • Padnie remis 0%

13+ Votes

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo

Spotkanie Real Madryt – Valencia w ramach 11. kolejki hiszpańskiej La Liga będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Mecz pokaże kanał CANAL+ Sport. Początek transmisji w sobotę, 1 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online

Stream online ze spotkania Real Madryt – Valencia będzie dostępny na platformie Canal+ Online. Oprócz tego transmisję można obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu kuponu za minimum 2 zł.

O której dzisiaj mecz Realu Madryt?

Spotkanie Real Madryt – Valencia w ramach 11. kolejki La Liga odbędzie się w sobotę, 1 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.

Gdzie obejrzeć mecz Realu Madryt dzisiaj?

Mecz Real Madryt – Valencia będzie dostępny w telewizji na CANAL+ Sport, online w serwisie Canal+ Online oraz Polsat Box Go, a także bezpłatnie w STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.