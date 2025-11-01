Real Madryt mecz dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (01.11.2025)

Real Madryt zagra dzisiaj z Valencią w ramach 11. kolejki La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie. Transmisja jest dostępna również za darmo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Realu Madryt z Valencią?

Transmisję meczu Real Madryt – Valencia w ramach 11. kolejki La Liga można oglądać bezpłatnie w serwisie STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł, by uzyskać dostęp do transmisji na komputerze, smartfonie lub tablecie w wysokiej jakości.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak uruchomić transmisję meczu Realu Madryt w STS TV za darmo?

Transmisję na żywo ze spotkania Realu Madryt z Valencią włączysz w STS TV w kilku prostych krokach:

Załóż konto w STS, podając kod promocyjny GOAL (kliknij tutaj), Postaw kupon za minimum 2 zł, Przejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję meczu Real Madryt – Valencia.

Kto wygra mecz? Real Madryt

Valencia

Padnie remis Real Madryt 92%

Valencia 8%

Padnie remis 0% 13+ Votes

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo

Spotkanie Real Madryt – Valencia w ramach 11. kolejki hiszpańskiej La Liga będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Mecz pokaże kanał CANAL+ Sport. Początek transmisji w sobotę, 1 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online

Stream online ze spotkania Real Madryt – Valencia będzie dostępny na platformie Canal+ Online. Oprócz tego transmisję można obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu kuponu za minimum 2 zł.