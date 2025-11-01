Real Madryt mecz dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (01.11.2025)

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Realu Madryt z Valencią?
Transmisję meczu Real Madryt – Valencia w ramach 11. kolejki La Liga można oglądać bezpłatnie w serwisie STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł, by uzyskać dostęp do transmisji na komputerze, smartfonie lub tablecie w wysokiej jakości.
Jak uruchomić transmisję meczu Realu Madryt w STS TV za darmo?
Transmisję na żywo ze spotkania Realu Madryt z Valencią włączysz w STS TV w kilku prostych krokach:
- Załóż konto w STS, podając kod promocyjny GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw kupon za minimum 2 zł,
- Przejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję meczu Real Madryt – Valencia.
Kto wygra mecz?
- Real Madryt 92%
- Valencia 8%
- Padnie remis 0%
13+ Votes
Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo
Spotkanie Real Madryt – Valencia w ramach 11. kolejki hiszpańskiej La Liga będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Mecz pokaże kanał CANAL+ Sport. Początek transmisji w sobotę, 1 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online
Stream online ze spotkania Real Madryt – Valencia będzie dostępny na platformie Canal+ Online. Oprócz tego transmisję można obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu kuponu za minimum 2 zł.
Spotkanie Real Madryt – Valencia w ramach 11. kolejki La Liga odbędzie się w sobotę, 1 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.
Mecz Real Madryt – Valencia będzie dostępny w telewizji na CANAL+ Sport, online w serwisie Canal+ Online oraz Polsat Box Go, a także bezpłatnie w STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.