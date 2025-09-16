Real Madryt – Olympique Marsylia: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy zespół Xabiego Alonso udanie zainauguruje Ligę Mistrzów? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Arda Guler

Real Madryt – Olympique Marsylia, gdzie oglądać?

Przed nami interesujące starcie w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt podejmie na własnym stadionie Olympique Marsylia. Będzie to pierwsze spotkanie tych drużyn od ponad 15 lat, co dodaje dodatkowego smaku dzisiejszej rywalizacji. Faworytem bez wątpienia są Królewscy, którzy nie tylko dominują w bezpośrednich pojedynkach z Olimpijczykami, ale również prezentują stabilniejszą formę na krajowym podwórku. Francuzi z pewnością spróbują jednak sprawić niespodziankę na Santiago Bernabeu. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym starciu o godzinie 21:00.

Real Madryt – Olympique Marsylia, transmisja w TV

Pojedynek między Realem Madryt a Olympique’iem Marsylia będzie dostępny w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale CANAL+ Extra 1. W tej stacji przed mikrofonami usiądą skomentują Adam Marchliński i Marcin Żewłakow.

Real Madryt – Olympique Marsylia, transmisja online

Ciekawie zapowiadający się mecz w ramach 1. kolejki fazy ligowej Champions League można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Spotkanie zostanie bowiem wyemitowane na platformie streamingowej CANAL+ online.

Real Madryt – Olympique Marsylia, sonda

Real Madryt – Olympique Marsylia, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze uchodzą za dużo lepszą drużynę. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.40, typ na zwycięstwo Olympique’u Marsylia to mniej więcej 8.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.95. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt Olympique Marsylia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2025 14:54 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Real Madryt – Olympique Marsylia? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1. Kiedy odbędzie się mecz Real Madryt – Olympique Marsylia? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (16 września) o godzinie 21:00.

