Real Madryt – Olympique Marsylia: typy i kursy na mecz La Ligi. Ekipa Królewskich rozpoczyna zmagania w nowej edycji Ligi Mistrzów. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 16 września o godzinie 21:00.

Ruben Gil / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – Olympique Marsylia, typy i przewidywania

Przed nami starcie w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt zmierzy się na Santiago Bernabeu z Olympique’iem Marsylia. Będzie to pierwsza konfrontacja tych drużyn od ponad 15 lat, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół spotkania. Faworytem jest drużyna Królewskich, która ma znacznie większe doświadczenie w europejskich pucharach oraz prezentuje stabilną formę w lidze. Ekipa Olimpijczyków z pewnością nie zamierza jednak składać broni i postara się sprawić niespodziankę. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 16 września o godzinie 21:00.

Arda Guler jest w bardzo dobrej formie. Współpraca tureckiego pomocnika z Kylianem Mbappe w ostatnim czasie układa się znakomicie. Czy 20-latek tego wieczoru trafi do siatki? Według nas to możliwy scenariusz. Nasz typ: Arda Guler zdobędzie bramkę.

STS 4.50 Arda Guler strzeli gola Przejdź do STS

Real Madryt – Olympique Marsylia, sytuacja kadrowa

Real Madryt do najbliższego spotkania przystąpi mocno osłabiony. Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych Ferlanda Mendy’ego, Endricka, Jude’a Bellinghama oraz Antonio Rudigera. Istnieje jednak szansa, że do kadry meczowej wreszcie powróci Eduardo Camavinga, który w ostatnich dniach trenował już z całym zespołem.

Po stronie Olympique’u Marsylia sytuacja wygląda nieco lepiej, choć Roberto De Zerbi również nie ma pełnego komfortu przy ustalaniu składu. W drużynie gości zabraknie Rubena Blanco, Pola Liroli czy Valentina Rongiera, którzy zmagają się z urazami. Mimo braków kadrowych obie ekipy powinny być w stanie wystawić konkurencyjne jedenastki.

Kontuzje Real Madryt Zawodnik Powrót Ferland Mendy Uraz mięśnia Koniec września 2025 Endrick Uraz ścięgna udowego Koniec września 2025 Jude Bellingham Uraz ramienia Powrót do treningów Eduardo Camavinga Kontuzja goleni Powrót do treningów Antonio Rüdiger Uraz nogi Początek grudnia 2025

Kontuzje Olympique Marsylia Zawodnik Powrót Valentin Rongier Uraz mięśnia Kilka tygodni

Real Madryt – Olympique Marsylia, ostatnie wyniki

Real Madryt w ostatnich tygodniach utrzymał dobrą passę w rozgrywkach ligowych. Na boiskach La Ligi zespół Los Blancos najpierw pokonał Mallorkę 2:1, a następnie odniósł identyczne zwycięstwo 2:1 w starciu z Realem Sociedad, potwierdzając swoją wysoką formę. Z kolei Olympique Marsylia zanotował mieszane wyniki w Ligue 1 – ekipa Olimpijczyków co prawda przegrała 0:1 z Olympique’iem Lyonem, lecz później efektownie zrehabilitowała się przed własnymi kibicami, rozbijając FC Lorient aż 4:0.

Real Madryt – Olympique Marsylia, historia

Historia bezpośrednich spotkań Realu Madryt z Olympique’iem Marsylia jest całkowicie zdominowana przez hiszpański klub. Do tej pory obie drużyny mierzyły się ze sobą czterokrotnie i za każdym razem górą była drużyna Królewskich. Ostatni raz do takiej rywalizacji doszło w 2009 roku w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wówczas Real wygrał na wyjeździe 3:1, a bohaterem spotkania został Cristiano Ronaldo, który zdobył dwie bramki i przesądził o pewnym triumfie zespołu Los Blancos.

Real Madryt – Olympique Marsylia, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze uchodzą za dużo lepszą drużynę. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.40, typ na zwycięstwo Olympique’u Marsylia to mniej więcej 8.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.95. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt Olympique Marsylia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2025 12:11 .

Real Madryt – Olympique Marsylia, przewidywane składy

Real Madryt Xabi Alonso Olympique Marsylia Roberto De Zerbi Real Madryt Xabi Alonso 4-1-2-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 12 Alexander-Arnold 3 Militao 24 Huijsen 18 Carreras 14 Tchouameni 19 Ceballos 15 Guler 21 Diaz 10 Mbappe 7 Junior 9 Gouiri 22 Weah 26 Nadir 10 Greenwood 23 Højbjerg 8 Gomes 32 Medina 21 Aguerd 28 Pavard 62 Murillo 1 Rulli 1 Courtois 12 Alexander-Arnold 3 Militao 24 Huijsen 18 Carreras 14 Tchouameni 19 Ceballos 15 Guler 21 Diaz 10 Mbappe 7 Junior 9 Gouiri 22 Weah 26 Nadir 10 Greenwood 23 Højbjerg 8 Gomes 32 Medina 21 Aguerd 28 Pavard 62 Murillo 1 Rulli 4-1-2-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Olympique Marsylia Roberto De Zerbi Rezerwowi 2 Daniel Carvajal 4 David Alaba 8 Federico Valverde 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 17 Raul Asencio 20 Fran García 26 Fran Gonzalez 30 Franco Mastantuono 4 CJ Egan-Riley 5 Leonardo Balerdi 12 Jeffrey de Lange 14 Igor Paixao 17 Matt O’Riley 18 Arthur Vermeeren 19 Geoffrey Kondogbia 20 Hamed Junior Traorè 33 Emerson 34 Robinio Vaz 97 Pierre Emerick Aubameyang

Real Madryt – Olympique Marsylia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Marsylii zwycięstwem Realu 100%

remisem 0%

zwycięstwem Marsylii 0% 2+ Votes

Real Madryt – Olympique Marsylia, transmisja meczu

Niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Sociedad a Realem Madryt w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Adam Marchliński i Marcin Żewłakow. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 16 września o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.