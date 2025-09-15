Real Madryt – Olympique Marsylia, typy i przewidywania
Przed nami starcie w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt zmierzy się na Santiago Bernabeu z Olympique’iem Marsylia. Będzie to pierwsza konfrontacja tych drużyn od ponad 15 lat, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół spotkania. Faworytem jest drużyna Królewskich, która ma znacznie większe doświadczenie w europejskich pucharach oraz prezentuje stabilną formę w lidze. Ekipa Olimpijczyków z pewnością nie zamierza jednak składać broni i postara się sprawić niespodziankę. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 16 września o godzinie 21:00.
Arda Guler jest w bardzo dobrej formie. Współpraca tureckiego pomocnika z Kylianem Mbappe w ostatnim czasie układa się znakomicie. Czy 20-latek tego wieczoru trafi do siatki? Według nas to możliwy scenariusz. Nasz typ: Arda Guler zdobędzie bramkę.
Real Madryt – Olympique Marsylia, sytuacja kadrowa
Real Madryt do najbliższego spotkania przystąpi mocno osłabiony. Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych Ferlanda Mendy’ego, Endricka, Jude’a Bellinghama oraz Antonio Rudigera. Istnieje jednak szansa, że do kadry meczowej wreszcie powróci Eduardo Camavinga, który w ostatnich dniach trenował już z całym zespołem.
Po stronie Olympique’u Marsylia sytuacja wygląda nieco lepiej, choć Roberto De Zerbi również nie ma pełnego komfortu przy ustalaniu składu. W drużynie gości zabraknie Rubena Blanco, Pola Liroli czy Valentina Rongiera, którzy zmagają się z urazami. Mimo braków kadrowych obie ekipy powinny być w stanie wystawić konkurencyjne jedenastki.
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Koniec września 2025
Endrick
Uraz ścięgna udowego
Koniec września 2025
Jude Bellingham
Uraz ramienia
Powrót do treningów
Eduardo Camavinga
Kontuzja goleni
Powrót do treningów
Antonio Rüdiger
Uraz nogi
Początek grudnia 2025
Valentin Rongier
Uraz mięśnia
Kilka tygodni
Real Madryt – Olympique Marsylia, ostatnie wyniki
Real Madryt w ostatnich tygodniach utrzymał dobrą passę w rozgrywkach ligowych. Na boiskach La Ligi zespół Los Blancos najpierw pokonał Mallorkę 2:1, a następnie odniósł identyczne zwycięstwo 2:1 w starciu z Realem Sociedad, potwierdzając swoją wysoką formę. Z kolei Olympique Marsylia zanotował mieszane wyniki w Ligue 1 – ekipa Olimpijczyków co prawda przegrała 0:1 z Olympique’iem Lyonem, lecz później efektownie zrehabilitowała się przed własnymi kibicami, rozbijając FC Lorient aż 4:0.
Real Madryt – Olympique Marsylia, historia
Historia bezpośrednich spotkań Realu Madryt z Olympique’iem Marsylia jest całkowicie zdominowana przez hiszpański klub. Do tej pory obie drużyny mierzyły się ze sobą czterokrotnie i za każdym razem górą była drużyna Królewskich. Ostatni raz do takiej rywalizacji doszło w 2009 roku w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wówczas Real wygrał na wyjeździe 3:1, a bohaterem spotkania został Cristiano Ronaldo, który zdobył dwie bramki i przesądził o pewnym triumfie zespołu Los Blancos.
Real Madryt – Olympique Marsylia, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze uchodzą za dużo lepszą drużynę. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.40, typ na zwycięstwo Olympique’u Marsylia to mniej więcej 8.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.95. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Real Madryt – Olympique Marsylia, przewidywane składy
|2Daniel Carvajal
|4David Alaba
|8Federico Valverde
|11Rodrygo
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|17Raul Asencio
|20Fran García
|26Fran Gonzalez
|30Franco Mastantuono
|4CJ Egan-Riley
|5Leonardo Balerdi
|12Jeffrey de Lange
|14Igor Paixao
|17Matt O’Riley
|18Arthur Vermeeren
|19Geoffrey Kondogbia
|20Hamed Junior Traorè
|33Emerson
|34Robinio Vaz
|97Pierre Emerick Aubameyang
Real Madryt – Olympique Marsylia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Realu 100%
- remisem 0%
- zwycięstwem Marsylii 0%
2+ Votes
Real Madryt – Olympique Marsylia, transmisja meczu
Niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Sociedad a Realem Madryt w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Adam Marchliński i Marcin Żewłakow. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 16 września o godzinie 21:00.
