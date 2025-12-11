Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Ligi Konferencji z udziałem obu ekip będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: gdzie oglądać?

Czwartkowa potyczka na ArcelorMittal Park w Sosnowcu z udziałem Rakowa Częstochowa i Zrinjskiego Mostar będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Prawa do transmisji ze spotkań Ligi Konferencji posiada Polsat. Jednocześnie prywatny nadawca może emitować poszczególne starcia na swoich antenach telewizyjnych oraz na swojej platformie streamingowej. Rywalizację można śledzić w usłudze Polsat Box Go, z której można korzystać na Smart TV oraz na urządzeniach mobilnych takich jak smartfony czy tablety.

Raków Częstochowa i Zrinjski Mostar to ekipy, które w tabeli fazy zasadniczej Ligi Konferencji dzieli różnica dwóch punktów. Wicemistrzowie Polski legitymują się bilansem ośmiu oczek. Z kolei dwa punkty mniej ma wicelider ligi bośniackiej. Czerwono-niebiescy do swojej rywalizacji przystąpią po wygranej nad GKS-em Katowice (1:0). Z kolei ekipa Igora Stimaca ma za sobą remis z Veles Mostar (1:1). Obie drużyny zmierzą się ze sobą w czwartkowy wieczór po raz pierwszy w historii.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: transmisja w TV

Transmisja z czwartkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar rozpocznie się w czwartek, 11 grudnia o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.

Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem wicemistrza Polski. Mecz można też oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rakowa

wygraną Zrinjskiego

remisem wygraną Rakowa

wygraną Zrinjskiego

remisem 0 Votes

Kiedy i o której mecz Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar? Spotkanie Raków – Zrinjski rozpocznie się w czwartek, 11 grudnia o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar? Transmisję ze spotkania Raków – Zrinjski można obejrzeć w telewizji na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2, a także w internecie dzięki platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.