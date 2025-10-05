Raków Częstochowa – Motor Lublin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (05.10.2025)

12:58, 5. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa zmierzy się z Motorem Lublin w ramach 11. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (5 października) o godzinie 14:45. Sprawdź gdzie oglądać mecz Raków - Motor.

Jonatan Braut Brunes
Raków – Motor: gdzie oglądać?

Raków Częstochowa w niedzielę podejmie przed własną publicznością Motor Lublin. Goście są w kryzysie, czego dowodem jest seria pięciu spotkań z rzędu bez zwycięstwa. Na dodatek ostatnio podopieczni Mateusza Stolarskiego odpadli z Pucharu Polski. Ostatni raz w lidze wygrali w sierpniu z Górnikiem Zabrze (1:0). Z kolei Medaliki odnalazły formę, odnosząc dwa cenne zwycięstwa. Drużyna spod Jasnej Góry pokonała Widzew Łódź (1:0) i Universitatea Craiova (2:0).

Raków – Motor: transmisja w TV

Mecz Raków Częstochowa – Motor Lublin odbędzie się w niedzielę (5 października) o godzinie 14:45. Transmisję przeprowadzi Canal+ Sport 3. Starcie skomentuje duet Adam Marchliński i Marcin Baszczyński.

Raków – Motor: transmisja online

Spotkanie będzie można śledzić także w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Canal+ Online. Wystarczy wykupić odpowiedni pakiet Super Sport z dostępem również do Ligi Mistrzów, Premier League czy La Liga.

Raków – Motor: kto wygra?

Raków – Motor: kursy bukmacherskie

Ze względu na formę obu drużyn, a także kiepską formę Motoru Lublin faworytem spotkania uznano Raków Częstochowa. Kurs na zwycięstwo Medalików wynosi 1.50. Z kolei wygraną Motoru można postawić z kursem 6.10.

Raków Częstochowa
Motor Lublin
1.50
4.40
6.10
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2025 09:20.
Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Motor Lublin?

Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3, a także w usłudze Canal+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Raków Częstochowa – Motor Lublin?

Mecz odbędzie się w niedzielę (5 października) o godzinie 14:45 na stadionie w Częstochowie.

