Raków Częstochowa zmierzy się z Motorem Lublin w ramach 11. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (5 października) o godzinie 14:45. Sprawdź gdzie oglądać mecz Raków - Motor.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Raków – Motor: gdzie oglądać?

Raków Częstochowa w niedzielę podejmie przed własną publicznością Motor Lublin. Goście są w kryzysie, czego dowodem jest seria pięciu spotkań z rzędu bez zwycięstwa. Na dodatek ostatnio podopieczni Mateusza Stolarskiego odpadli z Pucharu Polski. Ostatni raz w lidze wygrali w sierpniu z Górnikiem Zabrze (1:0). Z kolei Medaliki odnalazły formę, odnosząc dwa cenne zwycięstwa. Drużyna spod Jasnej Góry pokonała Widzew Łódź (1:0) i Universitatea Craiova (2:0).

Raków – Motor: transmisja w TV

Mecz Raków Częstochowa – Motor Lublin odbędzie się w niedzielę (5 października) o godzinie 14:45. Transmisję przeprowadzi Canal+ Sport 3. Starcie skomentuje duet Adam Marchliński i Marcin Baszczyński.

Raków – Motor: transmisja online

Spotkanie będzie można śledzić także w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Canal+ Online. Wystarczy wykupić odpowiedni pakiet Super Sport z dostępem również do Ligi Mistrzów, Premier League czy La Liga.

Raków – Motor: kto wygra?

Raków – Motor: kursy bukmacherskie

Ze względu na formę obu drużyn, a także kiepską formę Motoru Lublin faworytem spotkania uznano Raków Częstochowa. Kurs na zwycięstwo Medalików wynosi 1.50. Z kolei wygraną Motoru można postawić z kursem 6.10.

Raków Częstochowa Motor Lublin 1.50 4.40 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2025 09:20 .

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Motor Lublin? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3, a także w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków Częstochowa – Motor Lublin? Mecz odbędzie się w niedzielę (5 października) o godzinie 14:45 na stadionie w Częstochowie.

