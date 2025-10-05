Raków – Motor: gdzie oglądać?
Raków Częstochowa w niedzielę podejmie przed własną publicznością Motor Lublin. Goście są w kryzysie, czego dowodem jest seria pięciu spotkań z rzędu bez zwycięstwa. Na dodatek ostatnio podopieczni Mateusza Stolarskiego odpadli z Pucharu Polski. Ostatni raz w lidze wygrali w sierpniu z Górnikiem Zabrze (1:0). Z kolei Medaliki odnalazły formę, odnosząc dwa cenne zwycięstwa. Drużyna spod Jasnej Góry pokonała Widzew Łódź (1:0) i Universitatea Craiova (2:0).
Raków – Motor: transmisja w TV
Mecz Raków Częstochowa – Motor Lublin odbędzie się w niedzielę (5 października) o godzinie 14:45. Transmisję przeprowadzi Canal+ Sport 3. Starcie skomentuje duet Adam Marchliński i Marcin Baszczyński.
Raków – Motor: transmisja online
Spotkanie będzie można śledzić także w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Canal+ Online. Wystarczy wykupić odpowiedni pakiet Super Sport z dostępem również do Ligi Mistrzów, Premier League czy La Liga.
Raków – Motor: kto wygra?
Raków – Motor: kursy bukmacherskie
Ze względu na formę obu drużyn, a także kiepską formę Motoru Lublin faworytem spotkania uznano Raków Częstochowa. Kurs na zwycięstwo Medalików wynosi 1.50. Z kolei wygraną Motoru można postawić z kursem 6.10.
