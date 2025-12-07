Raków Częstochowa - GKS Katowice: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Raków Częstochowa – GKS Katowice: gdzie oglądać?

Jedno z kilku niedzielnych starć w PKO BP Ekstraklasie w ramach 18. kolejki z udziałem Rakowa Częstochowa i Piasta Gliwice będzie oczywiście transmitowane w tradycyjnej telewizji. Prawa do emisji rozgrywek posiada CANAL+, który transmisje z poszczególnych spotkań udostępnia na swoich stacjach telewizyjnych, ale też w usłudze streamingowej CANAL+, która jest dostępna na urządzenia mobilne oraz Smart TV

Raków Częstochowa i GKS Katowice to ekipy, które w ligowej tabeli dzieli różnica sześciu punktów. Czerwono-niebiescy przystąpią do potyczki jako szósta drużyna w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Z kolei na 14. pozycji znajdują się Trójkolorowi. Pierwsze spotkanie z udziałem obu drużyn w tej kampanii odbyło się w lipcu. Wówczas górą była ekipa z Częstochowy (1:0).

Raków Częstochowa – GKS Katowice: transmisja w TV

Niedzielną potyczkę będzie można oglądać w tradycyjny sposób. Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa – GKS Katowice zacznie się o godzinie 17:30. Mecz będzie emitowany na antenach CANAL+, CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport. Rywalizację skomentują Piotr Laboga i Marcin Baszczyński w stacji premium oraz Jacek Laskowski i Radosław Gilewicz u publicznego nadawcy.

Raków Częstochowa – GKS Katowice: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem Rakowa – GieKSy. Mecz można też oglądać w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV. Ponadto dostęp do meczu umożliwią strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.

