Raków Częstochowa – Arda: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (21.08.2025)

Raków Częstochowa – Arda, gdzie oglądać?

Raków Częstochowa jest już bliski wywalczenia awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. W ostatniej rundzie eliminacji rozegra dwumecz z Ardą Kyrdżali, a w ten czwartek podejmuje rywala przed własną publicznością. Wicemistrzowie Polski to oczywisty faworyt tego starcia. Do drużyny Marka Papszuna wraca Jonatan Brunes, który nie jest już skonfliktowany.

Raków Częstochowa – Arda, transmisja w TV

Czwartkowy mecz Raków Częstochowa – Arda Kyrdżali rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport.

Raków Częstochowa – Arda, transmisja online

Tradycyjnie mecz polskich drużyn w europejskich pucharach będzie dostępny również w internecie. Starcie Rakowa Częstochowa z Ardą Kyrdżali w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji można śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Raków Częstochowa – Arda, kto wygra?

Raków Częstochowa – Arda, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – zwycięstwo Rakowa Częstochowa jest bardzo prawdopodobne. Kurs na taki rezultat dla gospodarzy wynosi 1.27. W przypadku ewentualnej wygranej Ardy Kyrdżali jest to aż 13.00. Kurs na remis wynosi z kolei 6.00.

Raków Częstochowa Arda Kardzhali Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 18:20 .

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Arda? Transmisja meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków Częstochowa – Arda? Mecz Raków Częstochowa – Arda zostanie rozegrany w czwartek (21 sierpnia) o godzinie 21:00.

