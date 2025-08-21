Raków Częstochowa – Arda: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (21.08.2025)

Raków Częstochowa – Arda, gdzie oglądać?
Raków Częstochowa jest już bliski wywalczenia awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. W ostatniej rundzie eliminacji rozegra dwumecz z Ardą Kyrdżali, a w ten czwartek podejmuje rywala przed własną publicznością. Wicemistrzowie Polski to oczywisty faworyt tego starcia. Do drużyny Marka Papszuna wraca Jonatan Brunes, który nie jest już skonfliktowany.
Raków Częstochowa – Arda, transmisja w TV
Czwartkowy mecz Raków Częstochowa – Arda Kyrdżali rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport.
Raków Częstochowa – Arda, transmisja online
Tradycyjnie mecz polskich drużyn w europejskich pucharach będzie dostępny również w internecie. Starcie Rakowa Częstochowa z Ardą Kyrdżali w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji można śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.
Raków Częstochowa – Arda, kto wygra?
Raków Częstochowa – Arda, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie mają wątpliwości – zwycięstwo Rakowa Częstochowa jest bardzo prawdopodobne. Kurs na taki rezultat dla gospodarzy wynosi 1.27. W przypadku ewentualnej wygranej Ardy Kyrdżali jest to aż 13.00. Kurs na remis wynosi z kolei 6.00.
