Radomiak Radom – Piast Gliwice: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (20.09.2025)

Radomiak Radom - Piast Gliwice to mecz 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy, które odbędzie się w sobotę (20 września) o godz. 12:15. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

Radomiak – Piast: gdzie oglądać?

Piast Gliwice to jedyna drużyna, która w tym sezonie nie wygrała jeszcze ligowego spotkania. W sobotę zagra na wyjeździe z Radomiakiem Radom, który po atomowym początku sezonu wpadł w kryzys i każda kolejna strata punktów zwiększa ryzyko zmiany szkoleniowca. Niewykluczone, że Joao Henrique zagra z Piastem o posadę.

Radomiak – Piast: transmisja w TV

Sobotni mecz Radomiak Radom – Piast Gliwice rozpocznie się o godzinie 12:15. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Ta stacja pokazuje wszystkie spotkania Ekstraklasy.

Radomiak – Piast: stream online

Rywalizację w Radomiu można śledzić również w internecie dzięki usłudze streamingowej Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Kiedy odbędzie się mecz Radomiak – Piast? Mecz odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 12:15. Gdzie oglądać mecz Radomiak – Piast? Mecz Radomiaka z Piastem można oglądać w telewizji na CANAL+ Sport 3 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online.

