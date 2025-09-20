Radomiak Radom – Piast Gliwice: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (20.09.2025)

Radomiak – Piast: gdzie oglądać?
Piast Gliwice to jedyna drużyna, która w tym sezonie nie wygrała jeszcze ligowego spotkania. W sobotę zagra na wyjeździe z Radomiakiem Radom, który po atomowym początku sezonu wpadł w kryzys i każda kolejna strata punktów zwiększa ryzyko zmiany szkoleniowca. Niewykluczone, że Joao Henrique zagra z Piastem o posadę.
Radomiak – Piast: transmisja w TV
Sobotni mecz Radomiak Radom – Piast Gliwice rozpocznie się o godzinie 12:15. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Ta stacja pokazuje wszystkie spotkania Ekstraklasy.
Radomiak – Piast: stream online
Rywalizację w Radomiu można śledzić również w internecie dzięki usłudze streamingowej Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygraną Radomiaka 100%
- Remisem 0%
- Wygraną Piasta 0%
3+ Votes
Mecz odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 12:15.
