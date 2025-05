Puszcza Niepołomice – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (24.05.2025)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza Niepołomice – Śląsk Wrocław, gdzie oglądać?

Puszcza Niepołomice oraz Śląsk Wrocław jeszcze przed końcem sezonu stracili matematyczne szanse na utrzymanie w Ekstraklasie. O ile ekipa Tomasza Tułacza była typowana do spadku, o tyle wciąż aktualny wicemistrz Polski sprawił swoim kibicom niemiłą sensację. Dla obu drużyn sobotnie spotkanie nie ma już większego znaczenia, choć z pewnością Puszczy zależy, aby pozytywnym akcentem pożegnać się z ekstraklasową publiką.

Puszcza Niepołomice – Śląsk Wrocław, transmisja TV

Mecz Puszcza Niepołomice – Śląsk Wrocław rozpocznie się o godzinie 17:30. Nie będzie transmitowany w telewizji, gdyż w tym samym czasie rozgrywane będą spotkania o większej wadze.

Puszcza Niepołomice – Śląsk Wrocław, transmisja online

Jeśli chcesz obejrzeć ten mecz przez internet, to skorzystaj z usługi streamingowej CANAL+ online. Zachęcamy do zapoznania się z atrakcyjną promocją i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Puszcza Niepołomice – Śląsk Wrocław, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Puszczy

Remisem

Wygraną Śląska Wygraną Puszczy 0%

Remisem 0%

Wygraną Śląska 100% 3+ Votes

Puszcza Niepołomice – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Bukmacher STS oferuje następujące kursy na to spotkanie: zwycięstwo Puszczy Niepołomice – 3.10, remis – 3.70, zwycięstwo Śląska Wrocław – 2.15. Rejestrując się w STS z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz bonusu od wpłat do 600 zł.

Puszcza Niepołomice Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 24 maja 2025 14:13 .