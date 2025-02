Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

PSV – Juventus: gdzie oglądać?

Juventus w pierwszym meczu na Allianz Stadium zapewnił sobie skromną zaliczkę przed rewanżem w Holandii. Stara Dama po bramkach Westona McKenniego i Samuela Mbanguli wygrała (2:1) z PSV Eindhoven. W drugim spotkaniu o dziwo to gospodarze zostali uznani za faworyta do zwycięstwa. Czy Ivan Perisić i spółka sprawią niespodziankę i wyrzucą za burtę drużynę z Serie A? Przekonamy się już dziś wieczorem.

Mecz PSV – Juventus rozegrany zostanie w środę (19 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSV – Juventus: transmisja w TV

Tradycyjnie mecz PSV – Juventus będzie można oglądać w telewizji. Transmisja zostanie przeprowadzona na kanale Canal+ 360. Początek spotkania o godzinie 21:00. Starcie skomentuje duet komentatorów Szymon Przedpełski i Tomasz Lipiński.

PSV – Juventus: transmisja online

Rewanżowe spotkanie możesz oglądać także drogą internetową korzystając z platformy CANAL+ online. Teraz dostęp do niej na 30 dni możesz zgarnąć wykorzystując promocję Fortuny, która rozdaje nowym klientom vouchery na pakiet Super Sport. Dzięki niemy obejrzysz nie tylko rewanże fazy play-off, ale również wszystkie mecze 1/8 finału. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do usługi CANAL+ online możesz również wykupić bezpośrednio na stronie platformy. Aby oglądać Ligę Mistrzów potrzebujesz pakietu Super Sport, który jest obecnie dostępny w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 150 na zwycięstwo PSV lub Juventusu

W Superbet nowi klienci mogą skorzystać ze specjalnej promocji na rewanżowe mecze fazy play-off. Stawiając zaledwie 2 zł na zwycięzcę wybranego przez siebie meczu można zgarnąć aż 300 zł extra bonusu. Co trzeba zrobić?

Załóż konto w Superbet podając kod GOAL. Pamiętaj o zaakceptowaniu zgód marketingowych Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw za min 2 zł pierwszy po założeniu konta zakład SOLO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu PSV – Juventus Jeżeli zakład okaże się trafiony, poza standardową wygraną otrzymasz bonus 300 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSV – Juventus: kto wygra?

Kto awansuje do 1/8 finału? PSV

Juventus PSV 0%

Juventus 100% 2+ Votes

PSV – Juventus: kursy bukmacherskie

W rewanżowym meczu PSV – Juventus faworytem spotkania według bukmacherów będzie drużyna gospodarzy. Kurs na ich zwycięstwo wynosi ok. 2.32, zaś wygraną gości można dodać do kuponu ze współczynnikiem ok. 3.70. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, wyceniono z kursem ok. 3.70.

PSV Eindhoven Juventus FC 2.32 3.70 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lutego 2025 08:01 .

Gdzie oglądać mecz PSV – Juventus? Transmisja meczu PSV – Juventus będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360 oraz w internecie w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie PSV – Juventus? Mecz odbędzie się w środę (19 lutego) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.