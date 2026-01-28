PSV Eindhoven – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.01.2026)

PSV Eindhoven zagra przeciwko Bayernowi Monachium w 8. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mecz w Holandii rozpocznie się w środę, 28 stycznia, o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

PSV – Bayern: gdzie oglądać?

PSV Eindhoven – Bayern Monachium to spotkanie 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, które zostanie rozegrane w środę, 28 stycznia, o godzinie 21:00 na Philips Stadion. Dla gospodarzy będzie to mecz o ogromnym znaczeniu, natomiast goście mogą podejść do rywalizacji ze znacznie większym spokojem.

Bayern ma już zapewniony awans do 1/8 finału rozgrywek. Mistrzowie Niemiec zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów i niezależnie od wyniku w Eindhoven nie muszą martwić się o dalszy los w Lidze Mistrzów. Zupełnie inne cele przyświecają PSV. Zespół Petera Bosza plasuje się obecnie na 22. miejscu w tabeli i wciąż nie może być pewny awansu do fazy play-off. Dotychczasowe występy Czerwono-Białych u siebie w tej edycji Ligi Mistrzów były rozczarowujące. PSV potrafiło wygrać z SSC Napoli, ale musiało uznać wyższość Royale Union SG oraz Atletico Madryt.

PSV – Bayern: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy PSV Eindhoven a Bayernem Monachium będzie transmitowane w telewizji na antenie CANAL+ Extra 9. Mecz skomentują Adam Marchliński oraz Michał Trela. Pierwszy gwizdek na Phillips Stadion o godzinie 21:00.

PSV – Bayern: stream online

Ponadto mecz PSV Eindhoven – Bayern Monachium będzie można też śledzić w usłudze streamingowej CANAL+ online.

PSV – Bayern: sonda

PSV – Bayern: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Bawarczyków, to taki kurs wynosi około 1.54, a wygrana PSV Eindhoven została wyceniona na poziomie około 5.60.

PSV Eindhoven Bayern Monachium 5.40 4.75 1.58 Odds are subject to change. Last updated 28 stycznia 2026 19:56

Gdzie oglądać mecz PSV Eindhoven – Bayern Monachium? Spotkanie będzie dostępne na antenie CANAL+ Extra 9 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz PSV Eindhoven – Bayern Monachium? Mecz zostanie rozegrany w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.

