Paris Saint-Germain - Inter Miami: gdzie oglądać mecz Klubowych Mistrzostw Świata? W niedzielę triumfatorzy Ligi Mistrzów powalczą o awans do ćwierćfinału klubowego mundialu. Sprawdź gdzie oglądać mecz PSG - Inter.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

PSG – Inter: gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain ma za sobą dwa zwycięstwa i jedną porażkę w grupie. Punktów nie zdobyli w starciu z Botafogo, przegrywając niespodziewanie (0:1). Z kolei Inter Miami w trzech meczach odniósł tylko jedno zwycięstwo, wygrywając z Porto (2:1). W bezpośrednim spotkaniu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału większe szanse na przejście do następnej rundy ma drużyna Luisa Enrique.

PSG – Inter: transmisja za darmo

Mecz Paris Saint-Germain – Inter Miami odbędzie się w niedzielę (29 czerwca) o godzinie 18:00 na Mercedes-Benz Stadium. Spotkanie będzie można obejrzeć dzięki transmisji ZA DARMO dostępnej usłudze Superbet TV.

PSG – Inter: transmisja online

Transmisje meczów Klubowych Mistrzostw Świata są również dostępne za pośrednictwem platformy streamingowej DAZN.

PSG – Inter: kto wygra?

PSG – Inter: kursy bukmacherskie

Paris Saint-Germain to niepodważalny faworyt w starciu z Interem Miami. Wygrana paryskiego klubu została oszacowana z kursem 1.23, zaś zwycięstwo zespołu z MLS można dodać do kuponu ze współczynnikiem 11.0. Z kolei remis to zdarzenie z kursem 6.80.

Gdzie oglądać mecz PSG – Inter Miami? Transmisja meczu PSG – Inter Miami zostanie przeprowadzona na platformie DAZN oraz w usłudze Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie PSG – Inter Miami? Początek spotkania PSG – Inter Miami w niedzielę (29 czerwca) o godzinie 18:00.

