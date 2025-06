PSG - Botafogo to spotkanie drugiej kolejki fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata. Po pierwszej kolejce obie drużyny mają na swoim koncie po jednej wygranej. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz PSG - Botafogo.

Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Kvicha Kvaratskhelia

PSG – Botafogo: gdzie obejrzeć?

Paris Saint-Germain w nocy z czwartku na piątek zagra o drugie zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata. Po wysokim zwycięstwie 4:0 nad Atletico Madryt, teraz będzie starało się pokonać brazylijskie Botafogo. Paryżanie są zdecydowanym faworytem do wygranej, która zagwarantowałaby im również udział w fazie pucharowej turnieju. Po pierwszym meczu prowadzone przez Luisa Enrique PSG jest uważane za głównego faworyta do końcowego triumfu. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna tylko drogą internetową.

PSG – Botafogo: transmisja za darmo

Mecz PSG – Botafogo rozegrany zostanie o godzinie 3:00 polskiego czasu w nocy z czwartku na piątek (19/20 czerwca). Transmisja z meczu nie będzie dostępna w telewizji. Można go jednak obejrzeć za darmo za pośrednictwem usługi Superbet TV. Do uzyskania dostępu wystarczy rejestracja konta w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Ponadto mecz będzie pokazywany na platformie DAZN.

W Superbet przy okazji można skorzystać ze świetnej promocji na to spotkanie. Podając kod GOAL podczas zakładania konta będzie można odebrać 300 zł bonusu za wytypowanie wygranej PSG w meczu z Botafogo. Poza założeniem konta wystarczy dokonać pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł, a następnie postawić pojedynczy kupon za 2 zł obejmując typ na wygraną PSG.

PSG – Botafogo: kto wygra?

PSG – Botafogo, kursy bukmacherów

Nie ma wątpliwości co do tego która drużyna jest faworytem tego spotkania. Wątpliwości nie mają również analitycy bukmacherscy. Wystarczy spojrzeć na kursy oferowane przez bukmacherów na ten pojedynek. Na wygraną PSG nie przekraczają one 1.30.

Paris Saint-Germain Botafogo Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 19 czerwca 2025 22:36 .

Kiedy odbędzie się mecz PSG – Botafogo? Spotkanie PSG – Botafogo rozegrane zostanie w nocy z czwartku na piątek o godzinie 3:00 polskiego czasu. Gdzie obejrzeć mecz PSG – Botafogo? Mecz PSG – Botafogo będzie transmitowany w usłudze Superbet TV z kodem GOAL oraz na platformie DAZN.

