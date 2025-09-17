PSG – Atalanta, gdzie oglądać?
W środowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 1. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Atalantę Bergamo. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad RC Lens (2:0).
Atalanta Bergamo, mimo gorszego wejścia w sezon, w miniony weekend odniosła pierwszy zwycięstwo. Podopieczni Ivana Juricia okazali się lepsi od Lecce (4:0). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle interesująco.
PSG – Atalanta, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3.
PSG – Atalanta, transmisja online
Nadchodzące spotkanie, podobnie jak inne w Lidze Mistrzów, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
PSG – Atalanta, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG 100%
- remisem 0%
- wygraną Atalanty 0%
PSG – Atalanta, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 6.10.
Mecz odbędzie się już w środę (17 września) o godzinie 21:00.
