Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo: Transmisja w TV i online. W środę odbędzie się interesujące spotkanie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Sprawdź gdzie oglądać mecz PSG - Atalanta.

PSG – Atalanta, gdzie oglądać?

W środowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 1. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Atalantę Bergamo. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad RC Lens (2:0).

Atalanta Bergamo, mimo gorszego wejścia w sezon, w miniony weekend odniosła pierwszy zwycięstwo. Podopieczni Ivana Juricia okazali się lepsi od Lecce (4:0). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle interesująco.

PSG – Atalanta, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3.

PSG – Atalanta, transmisja online

Nadchodzące spotkanie, podobnie jak inne w Lidze Mistrzów, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

PSG – Atalanta, kto wygra?

PSG – Atalanta, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 6.10.

Paris Saint-Germain Atalanta 1.47 4.60 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2025 18:40 .

Gdzie oglądać mecz PSG – Atalanta? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Atalanta? Mecz odbędzie się już w środę (17 września) o godzinie 21:00.

