PSG - Aston Villa to jeden ze środowych meczów 1/4 finału Ligi Mistrzów. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00 Sprawdzamy gdzie oglądać mecz PSG - Aston Villa w TV i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG – Aston Villa, gdzie obejrzeć?

Paris Saint-Germain to ekipa, która walczy o to, aby namieszać w europejskich pucharach. W trakcie minionego weekendu ekipa Luisa Enrique zapewniła już sobie mistrzostwo Ligue 1, więc teraz może skupić się już tylko na rywalizacji o triumfy w Lidze Mistrzów czy Pucharze Francji.

Aston Villa to z kolei jedna z rewelacji trwającej edycji elitarnych rozgrywek. Ostatnio ekipa Unaia Emery’ego dąży od zwycięstwa do zwycięstwa. Ostatni raz z placu gry na tarczy The Villans schodzili 25 lutego, gdy uległo Crystal Palace (1:4).

PSG – Aston Villa, transmisja w TV

Środowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania PSG – Aston Villa będzie dostępna na antenach CANAL+ 360, TVP 1 i TVP Sport. Mecz zacznie się o godzinie 21:00. U publicznego nadawcy rywalizację skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Z kolei na antenie premium sprawozdawcami będą Piotr Glamowski oraz Przemysław Rudzki.

PSG – Aston Villa, transmisja online

Środową potyczkę w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów można również obejrzeć za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie między innymi dzięki usłudze CANAL+, do której teraz dostęp możesz uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z oferty Fortuny, który po spełnieniu warunków rozdaje vouchery z dostępem do pakietu Super Sport. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.20.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 130. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Inną opcją jest wykupienie dostępu bezpośrednio na stronie platformy CANAL+. Miesięczny koszt dostępu do pakietu Super Sport, w ofercie na rok, wynosi obecnie 65 zł.

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo

PSG – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną PSG został oszacowany na 1.40.

Paris Saint-Germain Aston Villa 1.40 5.00 7.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2025 14:01 .

Gdzie obejrzeć spotkanie PSG – Aston Villa? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ 360, TVP 1 oraz TVP Sport i w usłudze CANAL+ oraz na stronie internetowej TVPSport.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie PSG – Aston Villa? Mecz odbędzie się w środę (9 kwietnia) o godzinie 21:00.

