Action Plus Sports Images/Alamy Na zdjęciu: Magda Linette

Polska – Ukraina, gdzie obejrzeć?

Reprezentantki Polski pokonały w czwartek Szwajcarię i mocno zbliżyły się do wywalczenia awansu do finałów Billie Jean King Cup. Biało-czerwone, które w tym turnieju reprezentują Magda Linette, Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska i Martyna Kubka, w piątek rozegrają drugie decydujące spotkanie. Tym razem zmierzą się z Ukrainkami. Wygrywając zapewnią sobie przepustkę do turnieju finałowego. Rywalizację w meczu Polska – Ukraina będzie można śledzić dzięki transmisjom w TV i online.

Polska – Ukraina, transmisja w TV

Drugi mecz turnieju eliminacyjnego w Radomiu pomiędzy Polską i Ukrainą rozegrany zostanie w piątek (11 kwietnia) o godzinie 15:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1.

Polska – Ukraina: transmisja za darmo

Wszystkie mecze odbywające się w ramach spotkania Polska – Ukraina można obejrzeć za darmo korzystając z platformy STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić za min. 2 zł dowolny zakład. W ten sposób uzyskamy dostęp do platformy na 24 godziny, a transmisje z poszczególnych spotkań będzie można znaleźć w sekcji “zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz Polska – Ukraina? Transmisja z meczu Polska – Ukraina będzie dostępna na kanale Polsat Sport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Polska – Ukraina? Spotkanie Polska – Ukraina rozegrane zostanie w piątek (11 kwietnia) i rozpocznie się o godzinie 15:00.

