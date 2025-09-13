Polska - Rumunia: transmisja za darmo. Rozpoczynają się mistrzostwa świata siatkarzy 2025. Sprawdź, gdzie można obejrzeć wszystkie mecze turnieju.

Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Fornal, Bartosz Kurek i Wilfredo Leon

Polska – Rumunia: transmisja za darmo

Darmowa transmisja spotkania Polska – Rumunia będzie dostępna w serwisie STS TV. Aby uzyskać dostęp, wystarczy:

Zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL. Postawić dowolny zakład (przedmeczowy lub live) za minimum 2 zł.

Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana i będzie można ją oglądać na komputerze, smartfonie czy tablecie w sekcji „zakłady live”. To najszybsza i darmowa opcja dla kibiców biało-czerwonych.

Polska – Rumunia: transmisja TV

Spotkanie Polska – Rumunia w ramach mistrzostw świata siatkarzy 2025 będzie transmitowane na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz w ogólnodostępnym Polsacie.

Polska – Rumunia: transmisja online

Mecz będzie można obejrzeć również w internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Usługa daje dostęp do wszystkich kanałów sportowych Polsatu, w tym Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2, gdzie transmitowane będą pozostałe spotkania turnieju.

O której mecz Polska – Rumunia?

Spotkanie Polska – Rumunia rozpocznie się w sobotę, 13 września 2025 roku, o godzinie 15:30 czasu polskiego. Dla Polaków będzie to inauguracyjne starcie w turnieju i pierwszy krok w drodze po obronę tytułu mistrza świata.

Polska – Rumunia: zapowiedź meczu

Dla reprezentacji Rumunii sam awans na mistrzostwa świata to ogromne wydarzenie – ostatni raz grali na tym turnieju blisko 40 lat temu.

Polacy podejdą do meczu w roli zdecydowanego faworyta. Trener Nikola Grbić jasno podkreśla, że celem jego drużyny jest szybkie i pewne zwycięstwo, a faza grupowa ma być solidnym przygotowaniem do trudniejszych spotkań w play-offach. Rumunia w ostatnich latach występowała głównie w niższych rangą rozgrywkach i trudno oczekiwać, by była w stanie zagrozić mistrzom świata.

Biało-czerwoni są liderami światowego rankingu i obok Włochów oraz Francuzów uchodzą za największych kandydatów do złota. Po starciu z Rumunią czekają ich jeszcze mecze z Katarem i Holandią, które zakończą zmagania w grupie B.

