Polska – Nowa Zelandia, gdzie oglądać?
Reprezentacja Polski pierwszy z dwóch październikowych meczów rozegra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Polska i Nowa Zelandia zagrają ze sobą towarzysko, aby sprawdzić swoją formę piłkarską. Biało-czerwoni rozegrają trzecie spotkanie pod wodzą Jana Urbana. Z kolei nasz najbliższy przeciwnik szykuje się już do przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie.
Mimo iż zaplanowany na czwartek 9 października będzie miał charakter sparingowy, po obu stronach możemy spodziewać się woli walki i chęci zwycięstwa. Gdzie można obejrzeć ten mecz?
Polska – Nowa Zelandia, transmisja w TV
Spotkanie Polska – Nowa Zelandia tradycyjnie obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji publicznej, a konkretnie na antenach TVP 1 i TVP Sport. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Polska – Nowa Zelandia, transmisja online
Towarzyski mecz Polska – Nowa Zelandia będzie można oglądać również online. Wszyscy chętni obejrzeć ten mecz w internecie, mogą odwiedzić stronę internetową tvpsport.pl lub aplikację TVP Sport, która oferuje transmisję z tego spotkania.
Polska – Nowa Zelandia, kto wygra?
Polska – Nowa Zelandia, kursy bukmacherskie
Polska w czwartkowy wieczór będzie musiała zmierzyć się z presją faworyta. Bukmacherscy analitycy przekonują, że to biało-czerwoni powinni schodzić z boiska jako zwycięzcy. Świadczy o tym kurs 1.50 na wygraną kadry Jana Urbana. Nowa Zelandia może mieć trudno choćby o remis. Takie zdarzenie wyceniono współczynnikiem 4.55. Z kolei sukces drużyny gości wiąże się z kursem aż 7.25.
Starcie Polska – Nowa Zelandia będzie transmitowane w telewizji na kanałach TVP i TVP Sport oraz online na stronie internetowej tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w czwartek (9 października) o godzinie 20:45.
