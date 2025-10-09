Polska - Nowa Zelandia: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na czwartek (9 października) mecz biało-czerwonych.

PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Polska – Nowa Zelandia, gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski pierwszy z dwóch październikowych meczów rozegra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Polska i Nowa Zelandia zagrają ze sobą towarzysko, aby sprawdzić swoją formę piłkarską. Biało-czerwoni rozegrają trzecie spotkanie pod wodzą Jana Urbana. Z kolei nasz najbliższy przeciwnik szykuje się już do przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie.

Mimo iż zaplanowany na czwartek 9 października będzie miał charakter sparingowy, po obu stronach możemy spodziewać się woli walki i chęci zwycięstwa. Gdzie można obejrzeć ten mecz?

Polska – Nowa Zelandia, transmisja w TV

Spotkanie Polska – Nowa Zelandia tradycyjnie obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji publicznej, a konkretnie na antenach TVP 1 i TVP Sport. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Polska – Nowa Zelandia, transmisja online

Towarzyski mecz Polska – Nowa Zelandia będzie można oglądać również online. Wszyscy chętni obejrzeć ten mecz w internecie, mogą odwiedzić stronę internetową tvpsport.pl lub aplikację TVP Sport, która oferuje transmisję z tego spotkania.

Polska – Nowa Zelandia, kto wygra?

Polska – Nowa Zelandia, kursy bukmacherskie

Polska w czwartkowy wieczór będzie musiała zmierzyć się z presją faworyta. Bukmacherscy analitycy przekonują, że to biało-czerwoni powinni schodzić z boiska jako zwycięzcy. Świadczy o tym kurs 1.50 na wygraną kadry Jana Urbana. Nowa Zelandia może mieć trudno choćby o remis. Takie zdarzenie wyceniono współczynnikiem 4.55. Z kolei sukces drużyny gości wiąże się z kursem aż 7.25.

Polska Nowa Zelandia 1.50 4.55 7.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 października 2025 18:02 .

Gdzie oglądać mecz Polska – Nowa Zelandia? Starcie Polska – Nowa Zelandia będzie transmitowane w telewizji na kanałach TVP i TVP Sport oraz online na stronie internetowej tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Polska – Nowa Zelandia? Mecz odbędzie się już w czwartek (9 października) o godzinie 20:45.

