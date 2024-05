Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Artur Szalpuk

Polska – Holandia, gdzie oglądać Ligę Narodów?

Reprezentacja Polski mężczyzn w siatkówce rozegra w piątek trzecie spotkanie podczas Ligi Narodów. Biało-czerwoni w dwóch dotychczasowych pojedynkach odnieśli zwycięstwa. Najpierw pewnie 3:0 ograli USA, a w czwartek uporali się 3:1 z Kanadą. W piątek ponownie pojawią się na parkiecie w roli zdecydowanego faworyta. Tym razem zmierzą się z Holendrami.

Rywal Polaków stoczył już dwa pięciosetowe pojedynki. W pierwszym uległ 2:3 Słowenii, a w drugim pokonał 3:2 Turcję. Piątkowe spotkanie w Antalyi rozpocznie się o godzinie 19:00 i będzie transmitowane w TV i online.

Polska – Holandia, transmisja w TV

Spotkanie Polska – Holandia rozegrane zostanie w piątek (24 maja) o godzinie 19:00 polskiego czasu. W telewizji mecz będzie można oglądać na kanałach Polsat Sport 1 i TV4, a skomentują go Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.

Polska – Holandia, transmisja online

Transmisja z meczu Polska – Holandia dostępna będzie także w usłudze STS TV. Co trzeba zrobić, aby obejrzeć mecz? To proste. Należy podać kod promocyjny GOAL podczas rejestracji w STS oraz postawić dowolny kupon za minimum 2 zł. Dzięki spełnieniu tych warunków otrzymasz dostęp do usługi na 24 godziny.

Polska – Holandia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz Ligi Narodów? wygraną Polski 0% wygraną Holandii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Polski

wygraną Holandii

Gdzie oglądać mecz Polska – Holandia? Mecz Polska – Holandia można oglądać w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanałach Polsat Sport 1 i TV4. O której mecz Polska – Holandia? Spotkanie Polska – Holandia rozegrane zostanie w piątek (24 maja) o godzinie 19:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.