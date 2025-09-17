Polska – Holandia: gdzie oglądać? Transmisja meczu siatkarzy (17.09.2025)

Polska – Holandia: transmisja za darmo
Darmową opcją obejrzenia meczu Polska – Holandia jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją odblokować, należy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Dzięki temu kibice zyskują dostęp do transmisji online na telefonie, tablecie lub komputerze.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak oglądać mecz Polska – Holandia w STS TV?
Mecz Polska – Holandia możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Polska – Holandia zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Polska – Holandia: transmisja TV
Mecz Polska – Holandia będzie transmitowany na żywo w telewizji. Spotkanie pokażą kanały: Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2. Studio przedmeczowe rozpocznie się godzinę wcześniej, a pierwszy gwizdek zaplanowano na 12:00 czasu polskiego.
Polska – Holandia: stream online
Starcie można śledzić także w internecie. Transmisja online dostępna będzie na platformie Polsat Box Go, gdzie kibice mają możliwość oglądania wszystkich meczów mistrzostw świata 2025 po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
Spotkanie Polska – Holandia w mistrzostwach świata 2025 rozpocznie się w środę, 17 września o godzinie 12:00 czasu polskiego.
Transmisję telewizyjną przeprowadzą kanały Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Mecz Polska – Holandia można obejrzeć także w internecie na Polsat BOX Go oraz STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.