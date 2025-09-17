Polska – Holandia: gdzie oglądać? Transmisja meczu siatkarzy (17.09.2025)

W środę, 17 września 2025 roku, reprezentacja Polski siatkarzy rozegra trzeci mecz fazy grupowej mistrzostw świata. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Polska - Holandia. Transmisja jest dostępna w TV i online.

Polska – Holandia: transmisja za darmo

Darmową opcją obejrzenia meczu Polska – Holandia jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją odblokować, należy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Dzięki temu kibice zyskują dostęp do transmisji online na telefonie, tablecie lub komputerze.

Jak oglądać mecz Polska – Holandia w STS TV?

Mecz Polska – Holandia możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Polska – Holandia zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Polska – Holandia: transmisja TV

Mecz Polska – Holandia będzie transmitowany na żywo w telewizji. Spotkanie pokażą kanały: Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2. Studio przedmeczowe rozpocznie się godzinę wcześniej, a pierwszy gwizdek zaplanowano na 12:00 czasu polskiego.

Polska – Holandia: stream online

Starcie można śledzić także w internecie. Transmisja online dostępna będzie na platformie Polsat Box Go, gdzie kibice mają możliwość oglądania wszystkich meczów mistrzostw świata 2025 po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

