Polonia Warszawa – Odra Opole: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (19.05.2024)

Polonia Warszawa - Odra Opole: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online. W niedziele czeka nas zacięty spotkanie, w którym obie drużyny mają o co walczyć, Sprawdź gdzie oglądać mecz Polonia - Odra.

Polonia – Odra: gdzie oglądać?

W końcówce sezonu Polonia Warszawa i Odra Opole wciąż muszą do końca walczyć o realizację swoich założeń przedsezonowych. Gospodarze toczą zacięty bój o utrzymanie się w 1. lidze i są na dobrej drodze, aby w przyszłym roku ponownie grać na zapleczu Ekstraklasy. Goście w przypadku zwycięstwa mogą nawiązać bliższy kontakt z TOP6, które gwarantuje grę w barażach o awans do wyższej ligi. Na ten moment zajmują 9. miejsce z dorobkiem 49 punktów i tracą tylko 2 oczka do premiowanych miejsc w tabeli ligowej. Sprawdź nasze typy na mecz Polonia – Odra.

Polonia – Odra: transmisja w TV

Spotkanie nie będzie dostępne do obejrzenia w tradycyjnej telewizji.

Polonia – Odra: transmisja online

Mecz Polonia – Odra w ramach 33. kolejki Fortuna 1. Ligi będzie transmitowany w internecie za pośrednictwem Polsat Box Go.

Polonia – Odra: kto wygra?

Polonia – Odra: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają problem z wytypowaniem faworyta. Nieco większe szanse na zwycięstwo przewidują w przypadku Odry Opole. Kurs na zwycięstwo gości oscyluje w granicach 2.55. Natomiast triumf Polonii Warszawa ma współczynnik ok. 2.65.

Polonia Warszawa Odra Opole 2.65 3.55 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2024 06:48 .

Gdzie obejrzeć mecz Polonia – Odra?

Spotkanie będzie transmitowane w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się spotkanie Polonia – Odra?

Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (19 maja) o godzinie 15:00.

