Polonia Warszawa - Ruch Chorzów to pierwszy mecz w ramach piątej kolejki Betclic 1. Ligi. Emocji nie zabraknie. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania w internecie i w TV.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, gdzie oglądać?

Polonia Warszawa ma zamiar wygrać w piątkowy wieczór trzecie z rzędu spotkanie. Aktualnie gracze stołecznej ekipy legitymują się bilansem siedmiu punktów, co jest następstwem przede wszystkim wygranych starć ze Zniczem Pruszków (4:1) i Stalą Mielec (3:1).

Ruch Chorzów ma natomiast za sobą dwie z rzędu przegrane. Niebiescy ulegli w poprzedniej serii gier Pogoni Siedlce (0:2). Wcześniej z kolei ulegli Śląskowi Wrocław (1:3), co skutkowało tym, że pracę stracił trener Dawid Szulczek. Zastąpił go Waldemar Fornalik.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, transmisja w TV

Piątkowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Polonia Warszawa – Ruch Chorzów będzie emitowana na antenie TVP Sport. Mecz zacznie się o godzinie 20:30.

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, transmisja online

Rywalizację z obiektu z ulicy Konwiktorskiej będzie można też oglądać w internecie. Taką możliwość da strona interentowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.

Ponadto starcie w ramach piątek kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Polonii

wygraną Ruchu

remisem wygraną Polonii

wygraną Ruchu

remisem 0 Votes

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wygraną mają goście. Typ na zwycięstwo Polonii oszacowano na 2.20. Z kolei dla porównania wariant na wygraną Znicza wyceniono na 2.95.

Polonia Warszawa Ruch Chorzów 2.03 3.40 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 07:44 .

Gdzie obejrzeć mecz Polonia Warszawa – Ruch Chorzów? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Polonia Warszawa – Ruch Chorzów? Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (15 sierpnia) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.