Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, gdzie oglądać?
Polonia Warszawa ma zamiar wygrać w piątkowy wieczór trzecie z rzędu spotkanie. Aktualnie gracze stołecznej ekipy legitymują się bilansem siedmiu punktów, co jest następstwem przede wszystkim wygranych starć ze Zniczem Pruszków (4:1) i Stalą Mielec (3:1).
Ruch Chorzów ma natomiast za sobą dwie z rzędu przegrane. Niebiescy ulegli w poprzedniej serii gier Pogoni Siedlce (0:2). Wcześniej z kolei ulegli Śląskowi Wrocław (1:3), co skutkowało tym, że pracę stracił trener Dawid Szulczek. Zastąpił go Waldemar Fornalik.
Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, transmisja w TV
Piątkowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Polonia Warszawa – Ruch Chorzów będzie emitowana na antenie TVP Sport. Mecz zacznie się o godzinie 20:30.
Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, transmisja online
Rywalizację z obiektu z ulicy Konwiktorskiej będzie można też oglądać w internecie. Taką możliwość da strona interentowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.
Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, kto wygra?
Polonia Warszawa – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie
Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wygraną mają goście. Typ na zwycięstwo Polonii oszacowano na 2.20. Z kolei dla porównania wariant na wygraną Znicza wyceniono na 2.95.
Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (15 sierpnia) o godzinie 20:30.
