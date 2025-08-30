Polonia Bytom – Wieczysta Kraków: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (30.08.2025)

Polonia – Wieczysta, gdzie oglądać?
Wieczysta Kraków świetnie wystartowała w tym sezonie i śmiało można mówić, że walczy o awans do Ekstraklasy. W sobotę zmierzy się z ekipą, z którą do niedawna miała poważne problemy w drugiej lidze. Polonia Bytom to kolejny z beniaminków, który chce zamieszać w stawce i powalczyć o coś więcej. Do tej pory zgromadziła cztery punkty mniej od Wieczystej.
Polonia – Wieczysta, transmisja TV
Sobotni mecz Polonia Bytom – Wieczysta Kraków rozpocznie się o godzinie 14:45. Telewizyjna transmisja tej rywalizacji będzie dostępna na kanale TVP Sport.
Polonia – Wieczysta, transmisja online
W internecie ten mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl. Poza tym dostępna jest także transmisja w Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł.
Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.
Polonia – Wieczysta, kto wygra?
Jakim wynikiem zakończy się mecz?
- Wygraną Polonii
- Remisem
- Wygraną Wieczystej
0 Votes
Polonia – Wieczysta, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy w roli faworyta stawiają Wieczystą Kraków. Kurs na wygraną gości wynosi 2.15. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Polonii Bytom jest to 2.95. Kurs na remis wynosi z kolei 3.50. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.
