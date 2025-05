Polonia Bytom – Wieczysta Kraków: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (11.05.2025)

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Wieczysta Kraków

Polonia Bytom – Wieczysta Kraków, gdzie oglądać?

W niedzielę dojdzie do hitowego starcia na poziomie drugiej ligi. Faworyzowana na starcie rozgrywek Wieczysta Kraków notuje wiosną bardzo słabe wyniki i wypadła z pierwszej dwójki. Do Polonii Bytom traci sześć punktów – to ostatni dzwonek, aby powalczyć jeszcze o bezpośredni awans. Gospodarze niedzielnego meczu są w uprzywilejowanej pozycji, choć oczywiście zależy im na pokonaniu mocnego rywala, aby mu odskoczyć.

Polonia Bytom – Wieczysta Kraków, transmisja TV

Spotkanie Polonia Bytom – Wieczysta Kraków będzie transmitowane na żywo na kanale TVP 3. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 19:30.

Polonia Bytom – Wieczysta Kraków, transmisja online

Transmisja online z tego spotkania będzie dostępna w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.. Dodatkowo, transmisja będzie dostępna za darmo na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Polonia Bytom – Wieczysta Kraków, kto wygra?

Polonia Bytom – Wieczysta Kraków, kursy bukmacherskie

Bukmacher Betclic oferuje następujące kursy na to spotkanie: zwycięstwo Polonii Bytom – 2.55, zwycięstwo Wieczystej Kraków – 2.36, remis – 3.60. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Polonia Bytom Wieczysta Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2025 10:59 .

Gdzie oglądać mecz Polonia Bytom – Wieczysta Kraków? Mecz można obejrzeć w telewizji na TVP 3 oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP sport oraz usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Polonia Bytom – Wieczysta Kraków? Niedzielny mecz Polonia Bytom – Wieczysta Kraków rozpocznie się o godzinie 19:30.

