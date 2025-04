PressFocus Na zdjęciu: Szymon Woźniak

Polonia Bydgoszcz – Stal Rzeszów, gdzie obejrzeć na żywo?

Polonia Bydgoszcz nowy sezon rozpoczęła od wysokiego zwycięstwa 55:35 w wyjazdowym meczu ze Orłem Łódź. Teraz zaprezentuje się pierwszy raz w tym sezonie przed własną publicznością. W sobotnim meczu 2. kolejki Metalkas 2. Ekstraligi zmierzy się ze Stalą Rzeszów, która przed tygodniem zremisowała z PSŻ Poznań. Mecz w Bydgoszczy odbędzie się w sobotę o godzinie 16:15 i będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Polonia Bydgoszcz – Stal Rzeszów, transmisja w TV

Spotkanie 2. kolejki Metalkas 2. Ekstraligi pomiędzy Polonią Bydgoszcz i Stala Rzeszów rozegrane zostanie w sobotę (19 kwietnia) o godzinie 16:15. Mecz będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 5.

Voucher od Fortuny – 30 dni dostępu do CANAL+ Online

Wszystkie spotkania 2. Ekstraligi można oglądać online za pośrednictwem serwisu streamingowego CANAL+. Teraz dostęp do pakietu Super Sport ze wszystkimi kanałami CANAL+ możesz uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny, od której po spełnieniu warunków otrzymasz specjalny kod. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby go otrzymać.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 130. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Polonia Bydgoszcz – Stal Rzeszów, transmisja online

Dostęp do CANAL+ online możesz wykupić również samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Pakiet Super Sport kosztuje aktualnie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z takiej oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Polonia Bydgoszcz – Stal Rzeszów: oferty bukmacherów

Przy okazji tego spotkania warto zwrócić uwagę na oferty poszczególnych bukmacherów. W STS można zgarnąć extra bonus 199 zł za umieszczenie na swoim kuponie typu na zwycięzcę meczu Polonia – Stal Rzeszów. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując przy tym zgody marketingowe. Następnie po dokonaniu pierwszej wpłaty w wysokości 50 zł, zagrać za zaledwie 2 zł kupon SOLO lub AKO obejmujący tym na zwycięzcę sobotniego meczu. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymamy dodatkowy bonus 199 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz Polonia Bydgoszcz – Stal Rzeszów? Transmisja meczu Polonia Bydgoszcz – Stal Rzeszów dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 5 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Polonia Bydgoszcz – Stal Rzeszów? Mecz Polonia Bydgoszcz – Stal Rzeszów rozegrany zostanie w sobotę (19 kwietnia) o godzinie 16:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.