Pogoń Siedlce - Wisła Kraków: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: gdzie oglądać?

Niedzielny mecz z udziałem Pogoni Siedlec i Wisłą Kraków będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, ale także w internecie. Prawa do emisji spotkań Betclic 1. Ligi posiada TVP. Jednocześnie poszczególne mecze mogą być do obejrzenia w wersji tradycyjnej, ale także online. Drugie z rozwiązań jest zapewniane dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

17 punktów dzieli obecnie obie drużyny w tabeli Betclic 1. Ligi. Wisła Kraków ma na swoim koncie 38 oczek. Z kolei 21 punktów wywalczyła jak dotąd Pogoń Siedlce. Białą Gwiazda nie ukrywa swoich ambicji związanych z walką o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei drużyna Adama Noconia ma plan, aby jak najszybciej zapewnić sobie ligowy byt. W związku z tym Pogoń koncentruje się na regularnym punktowaniu mecz po meczu.

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: transmisja w TV

Niedzielna potyczka będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja z rywalizacji Pogoń Siedlce – Wisła Kraków rozpocznie się w niedzielę, 23 listopada o godzinie 14:30. Mecz w telewizji będzie emitowany na antenie TVP Polonia. Sprawozdawcami spotkania będą Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na stadionie w Siedlcach. Mecz z udziałem Pogoni i Wisły będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Ruch – Znicz zapewnia też usługa Betclic TV.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Pogoni

wygraną Wisły

remisem wygraną Pogoni 0%

wygraną Wisły 100%

remisem 0% 3+ Votes

Kiedy i o której mecz Pogoń Siedlce – Wisła Kraków? Spotkanie Pogoń Siedlce – Wisła Kraków rozpocznie się w niedzielę, 23 listopada o godzinie 14:30. Gdzie oglądać mecz Pogoń Siedlce – Wisła Kraków? Transmisję ze spotkania Pogoń – Wisła można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Polonia, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.