REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: gdzie oglądać?
Piątkowa batalia z udziałem Pogoni Grodzisk Mazowiecki i Ruchu Chorzów można będzie śledzić w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do śledzenia meczów Betclic 1. Ligi posiada przede wszystkim TVP, transmitująca poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych, ale i na stronie internetowej TVPSport.pl czy w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.
Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Ruch Chorzów to ekipy, które przed pierwszym gwizdkiem sędziego dzieli różnica pięciu punktów. Beniaminek rozgrywek zadomowił się na trzeciej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi. Niebiescy natomiast plasują się na dziewiątym miejscu. W piątkowy wieczór obie ekipy zagrają ze sobą po raz pierwszy od sezonu 2021/2022. Wówczas raz górą był Ruch (4:1) i raz miał miejsce remis (1:1).
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: transmisja w TV
Transmisja z piątkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów rozpocznie się w piątek, 17 października o godzinie 18:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Rywalizację skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie w Pruszkowie. Mecz z udziałem Pogoni i Ruchu można też oglądać w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Pogoń – Ruch zapewnia też usługa Betclic TV.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Pogoni 50%
- wygraną Ruchu 50%
- remisem 0%
6+ Votes
Spotkanie Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów rozpocznie się w piątek, 17 października o godzinie 18:00.
Transmisję ze spotkania Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.