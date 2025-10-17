Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem Pogoni i Ruchu będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Shuma Nagamatsu

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: gdzie oglądać?

Piątkowa batalia z udziałem Pogoni Grodzisk Mazowiecki i Ruchu Chorzów można będzie śledzić w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do śledzenia meczów Betclic 1. Ligi posiada przede wszystkim TVP, transmitująca poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych, ale i na stronie internetowej TVPSport.pl czy w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Ruch Chorzów to ekipy, które przed pierwszym gwizdkiem sędziego dzieli różnica pięciu punktów. Beniaminek rozgrywek zadomowił się na trzeciej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi. Niebiescy natomiast plasują się na dziewiątym miejscu. W piątkowy wieczór obie ekipy zagrają ze sobą po raz pierwszy od sezonu 2021/2022. Wówczas raz górą był Ruch (4:1) i raz miał miejsce remis (1:1).

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: transmisja w TV

Transmisja z piątkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów rozpocznie się w piątek, 17 października o godzinie 18:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Rywalizację skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie w Pruszkowie. Mecz z udziałem Pogoni i Ruchu można też oglądać w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Pogoń – Ruch zapewnia też usługa Betclic TV.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Pogoni

wygraną Ruchu

remisem wygraną Pogoni 50%

wygraną Ruchu 50%

remisem 0% 6+ Votes