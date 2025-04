PressFocus Na zdjęciu: Valerijs Sabala

Podbeskidzie – Chojniczanka, gdzie oglądać?

W ramach 26. kolejki rozgrywek Betclic 2. Ligi. dojdzie do rywalizacji klubów zainteresowanych walką o awans do wyżej klasy rozgrywkowej. Podbeskidzie jest jeszcze poza strefą barażową, ale kolejne udane występy tej ekipy mogą pozwolić jej na zameldowanie się w najlepszej szóstce tabeli. O udział w barażach względnie spokojna jest Chojniczanka, która także zalicza niemal same udane występy. Chojniczanie kolejką okazję do potwierdzenia swoich umiejętności będą mieli właśnie w Bielsku-Białej.

Podbeskidzie – Chojniczanka w TV

Spotkanie Podbeskidzie Bielsko-Biała – Chojniczanka Chojnice nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz wyłącznie drogą internetową.

Podbeskidzie – Chojniczanka, transmisja online

Nadchodzące spotkanie możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na wszystkie urządzenia. O komentarz zadbają Jonasz Zasowski i Adam Burek.

Przypomnijmy, że spotkania Betclic 1. Ligi można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy podczas podać podczas zakładania konta w Betclic kod promocyjny GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości.

Podbeskidzie – Chojniczanka, kto wygra?

Podbeskidzie – Chojniczanka, kursy bukmacherskie

Podbeskidzie Bielsko-Biała Chojniczanka 2.11 3.45 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2025 20:01 .

Gdzie obejrzeć mecz Podbeskidzie – Chojniczanka? Spotkanie obejrzysz na stronie internetowej sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Podbeskidzie – Chojniczanka? Mecz odbędzie się już w piątek, 11 kwietnia, o godzinie 18:00.

