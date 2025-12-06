Piast Gliwice - Legia Warszawa: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Piast Gliwice – Legia Warszawa: gdzie oglądać?

Ostatnie sobotnie starcie w PKO BP Ekstraklasie w ramach 18. kolejki z udziałem Piasta Gliwice i Legii Warszawa będzie oczywiście transmitowane w tradycyjnej telewizji. Prawa do emisji rozgrywek posiada CANAL+, który transmisje z poszczególnych spotkań udostępnia na swoich stacjach telewizyjnych, ale też w usłudze streamingowej CANAL+, która jest dostępna na urządzenia mobilne oraz Smart TV

Piast Gliwice i Legia Warszawa to ekipy, które w ligowej tabeli dzieli różnica tylko pięciu punktów. Ślązacy z 14 oczkami plasują się w strefie spadkowej. Z kolei na 15. pozycji zadomowili się Wojskowi. Ekipa z Gliwic podejdzie do potyczki po dwóch z rzędu porażkach, kolejno z Widzewem Łódź (0:2) w PKO BP Ekstraklasie i Lechem Poznań (0:2) w STS Pucharze Polski. Legia ma natomiast za sobą remis z Motorem Lublin (1:1).

Piast Gliwice – Legia Warszawa: transmisja w TV

Sobotnią potyczkę będzie można oglądać w tradycyjny sposób. Transmisja ze spotkania Piast Gliwice – Legia Warszawa zacznie się o godzinie 20:15. Mecz będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Rafał Dębiński i Kamil Kosowski.

Piast Gliwice – Legia Warszawa: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem Piasta i Legii. Mecz można też oglądać w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

Kiedy i o której mecz Piast Gliwice – Legia Warszawa? Spotkanie Piast Gliwice – Legia Warszawa rozpocznie się w sobotę, 6 grudnia o godzinie 20:15. Gdzie oglądać mecz Piast Gliwice – Legia Warszawa? Transmisję ze spotkania Piast – Legia można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+

