Bayern Monachium już we wtorek rozegra swoje spotkanie 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Bawarczycy zagrają na wyjeździe z Pafos FC. Transmisja z tego mecz będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć to starcie.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Serge Gnabry

Pafos – Bayern, gdzie oglądać?

W jednym z wtorkowych meczów 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów obejrzymy starcie, w którym Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z Pafos FC. Bawarczycy przystąpią do tego spotkaniu w dobrych nastrojach, ponieważ wygrali wszystkie swoje dotychczasowe rywalizacje w tym sezonie.

Pafos FC natomiast ma nadzieje na sprawienie niespodzianki. Mistrzowie Cypru obudowali formę i notują właśnie trzy zwycięstwa z rzędu. Teraz przed nimi stanie Bayern Monachium, który jest zdecydowanym faworytem. Mimo tego, nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Pafos – Bayern, transmisja w TV

Spotkanie Pafos FC – Bayern Monachium będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 6.

Pafos – Bayern, transmisja online

Nadchodzący mecz będzie można oglądać online w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na stronie i aplikacji sport.tvp.pl. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Pafos – Bayern, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

wygraną Bayernu wygraną Pafosu 67%

remisem -33%

wygraną Bayernu 67% 3+ Votes

Pafos – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bawarczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi zaledwie 1.11. W przypadku zwycięstwa Pafos FC natomiast sięga nawet 23.0.

Pafos FC Bayern Monachium 22.0 9.60 1.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2025 17:40 .

Gdzie oglądać spotkanie Pafos – Bayern? Mecz będzie transmitowany w telewizji na antenie Canal+ Extra 6, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Pafos – Bayern? Spotkanie odbędzie się już we wtorek (30 września) o godzinie 21:00.

