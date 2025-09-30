Pafos – Bayern, gdzie oglądać?
W jednym z wtorkowych meczów 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów obejrzymy starcie, w którym Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z Pafos FC. Bawarczycy przystąpią do tego spotkaniu w dobrych nastrojach, ponieważ wygrali wszystkie swoje dotychczasowe rywalizacje w tym sezonie.
Pafos FC natomiast ma nadzieje na sprawienie niespodzianki. Mistrzowie Cypru obudowali formę i notują właśnie trzy zwycięstwa z rzędu. Teraz przed nimi stanie Bayern Monachium, który jest zdecydowanym faworytem. Mimo tego, nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Pafos – Bayern, transmisja w TV
Spotkanie Pafos FC – Bayern Monachium będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 6.
Pafos – Bayern, transmisja online
Nadchodzący mecz będzie można oglądać online w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na stronie i aplikacji sport.tvp.pl. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Pafos – Bayern, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Pafosu 67%
- remisem -33%
- wygraną Bayernu 67%
3+ Votes
Pafos – Bayern, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bawarczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi zaledwie 1.11. W przypadku zwycięstwa Pafos FC natomiast sięga nawet 23.0.
Spotkanie odbędzie się już we wtorek (30 września) o godzinie 21:00.
