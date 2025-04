Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Buczkowski

Orzeł Łódź – Polonia Bydgoszcz, gdzie oglądać?

W 1. kolejce 2. Ekstraligi dojdzie do spotkania Orzeł Łódź – Polonia Bydgoszcz. Ten mecz odbędzie się w sobotę (12 kwietnia) i na pewno dostarczy kibicom wielu emocji. W ubiegłym roku w pojedynkach bezpośrednich padł remis 1:1.

Orzeł Łódź – Polonia Bydgoszcz, transmisja w TV

Transmisję z meczu Orzeł Łódź – Polonia Bydgoszcz będzie można obejrzeć w TV na kanale Canal+ Sport 5. Początek pojedynku zaplanowano na sobotę (12 kwietnia) o godzinie 19:00.

Orzeł Łódź – Polonia Bydgoszcz, transmisja online

Sobotnie spotkanie Orzeł Łódź – Polonia Bydgoszcz można także oglądać w internecie. Umożliwia to usługa Canal+ Online. Pakiet Super Sport, który obejmuje dostęp do kanałów Eleven Sports, można otrzymać za 75 zł miesięcznie. W tańszej opcji bez dostępu do Eleven pakiet kosztuje 65 zł na miesiąc. Oferta jest dostępna po założeniu konta za pośrednictwem naszej strony.

