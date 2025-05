Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków to jeden z meczów 32. kolejki Betclic 2. Ligi. Goście cały czas walczą o miejsce premiowane grą w barażach o awans. Sprawdź, czy jest transmisja.

Olimpia Elbląg – Hutnik Kraków, gdzie oglądać?

Olimpia Elbląg jest już pewna tego, że po sezonie spada z Betclic 2. Ligi. W ostatnich dwóch spotkaniach czerwona latarnia rozgrywek przegrała z KKS-em Kalisz (0:2) i zremisowała z ŁKS-em II (1:1).

Hutnik Kraków jest natomiast zespołem, marzącym wciąż o tym, aby znaleźć się w grupie ekip walczących w barażach o awans do Betclic 1. Ligi. W sobotnie popołudnie krakowianie mają zamiar przerwać serię trzech z rzędu porażek.

Olimpia Elbląg – Hutnik Kraków, transmisja w TV

Sobotnia potyczka nie będzie dostępna w żadnej tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania nie znalazła się w planach żadnej ze stacji telewizyjnych.

Olimpia Elbląg – Hutnik Kraków, transmisja online

Sobotnia potyczka nie będzie także emitowane na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Jedyny sobotni mecz do obejrzenia przez kibiców to potyczka Pogoń Grodzisk Mazowiecki – KKS Kalisz, która zacznie się o godzinie 12:45. Rywalizację w ramach 32. kolejki Betclic 2. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Olimpia Elbląg – Hutnik Kraków, kto wygra?

Olimpia Elbląg – Hutnik Kraków, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy twierdzą, że większe szansę na pełną pulę mają goście. Typ na zwycięstwo Hutnika został oszacowany na 1.82.

Olimpia Elbląg Hutnik Kraków 3.75 3.65 1.82 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 22 maja 2025 15:35 .

Gdzie obejrzeć mecz Olimpia – Hutnik? Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w telewizji i w internecie. Kiedy odbędzie się mecz Olimpia – Hutnik? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (24 maja) o godzinie 17:00.

