Odra – Śląsk, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi rozpoczną się od interesujące starcia. A w nim Odra Opole przed własną publicznością podejmie Śląsk Wrocław. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisiem z GKS-em Tychy (0:0).
Śląsk Wrocław natomiast podejdzie do tego meczu w dobrych nastrojach. Podopieczni Ante Simundzy odnieśli bowiem dwa zwycięstwa z rzędu. W ostatnim starciu udało im się pokonać Miedź Legnica (3:1). Nadchodzące rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ drużyny mają na koncie tyle samo punktów w tabeli.
Odra – Śląsk, transmisja w TV
Spotkanie Odra Opole – Śląsk Wrocław można obejrzeć w telewizji. Transmisja odbędzie się na kanale TVP Polonia.
Odra – Śląsk, transmisja online
Nadchodzący mecz można śledzić też w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.
Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.
Odra – Śląsk, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Odry 44%
- remisem 0%
- wygraną Śląska 56%
9+ Votes
Odra – Śląsk, kursy bukmacherskie
Według bukmachera Betclic, faworytem niedzielnego pojedynku jest Śląsk Wrocław. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.08. W przypadku zwycięstwa Odry Opole natomiast sięga nawet 3.30.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 14:30.
