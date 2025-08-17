Odra Opole - Śląsk Wrocław: Transmisja w TV i online. W niedzielę odbędzie się interesujące starcie w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Sprawdź gdzie oglądać mecz Odra - Śląsk.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Malec

Odra – Śląsk, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi rozpoczną się od interesujące starcia. A w nim Odra Opole przed własną publicznością podejmie Śląsk Wrocław. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisiem z GKS-em Tychy (0:0).

Śląsk Wrocław natomiast podejdzie do tego meczu w dobrych nastrojach. Podopieczni Ante Simundzy odnieśli bowiem dwa zwycięstwa z rzędu. W ostatnim starciu udało im się pokonać Miedź Legnica (3:1). Nadchodzące rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ drużyny mają na koncie tyle samo punktów w tabeli.

Odra – Śląsk, transmisja w TV

Spotkanie Odra Opole – Śląsk Wrocław można obejrzeć w telewizji. Transmisja odbędzie się na kanale TVP Polonia.

Odra – Śląsk, transmisja online

Nadchodzący mecz można śledzić też w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Odra – Śląsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Odry

remisem

wygraną Śląska wygraną Odry 44%

remisem 0%

wygraną Śląska 56% 9+ Votes

Odra – Śląsk, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem niedzielnego pojedynku jest Śląsk Wrocław. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.08. W przypadku zwycięstwa Odry Opole natomiast sięga nawet 3.30.

Odra Opole Śląsk Wrocław 3.15 3.35 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 11:44 .

