Odra – Kotwica: gdzie oglądać?

Do końca sezonu Betclic 1. Ligi pozostało coraz mniej czasu. Odra Opole i Kotwica Kołobrzeg wciąż walczą o utrzymanie. W niedzielę zmierzą się w bezpośrednim starciu, którego zwycięzca będzie o krok od zapewnienia sobie gry na zapleczu elity w przyszłej kampanii. Według bukmacherów faworytem będą gospodarze, ale to goście przystępują do spotkania w lepszej formie.

Odra – Kotwica: transmisja w TV

Transmisja meczu Odra – Kotwica nie będzie dostępna w telewizji.

Odra – Kotwica: transmisja online

Mecz Odra – Kotwica odbędzie się w niedzielę (11 maja) o godzinie 17:00. Transmisja zostanie przeprowadzona w internecie na stronie sport.tvp.pl. Ponadto rywalizację można oglądać w Betclic TV, wystarczy założyć konto z kodem GOALPL oraz wpłacić na nie dowolną ilość środków.

Odra – Kotwica: kto wygra?

Odra – Kotwica: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania będzie Odra Opole, której kurs na zwycięstwo oszacowano na poziomie 1.91. Natomiast triumf Kotwicy Kołobrzeg można dodać do kuponu u bukmachera Betclic ze współczynnikiem 3.95.

Odra Opole Kotwica Kołobrzeg 1.91 3.20 3.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2025 09:39 .

