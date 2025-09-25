Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.09.2025)

12:38, 25. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Odra Bytom Odrzański zmierzy się w czwartek (25 września) z Wisłą Kraków. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:30. Sprawdź gdzie oglądać mecz Odra - Wisła.

Maciej Kuziemka
Obserwuj nas w
Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Odra – Wisła: gdzie oglądać?

Wisła Kraków miała dużo szczęścia w losowaniu, trafiając na rywala z czwartego poziomu rozgrywkowego. Podopieczni Mariusza Jopa będą zdecydowanym faworytem, więc awans do następnej rundy powinien być tylko formalnością. Sprawdź typy na mecz Odra – Wisła.

Odra – Wisła: transmisja w TV

Mecz Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków w ramach 1/32 finału Pucharu Polski odbędzie się w czwartek (25 września) o godzinie 14:30. Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport. Starcie skomentuje duet Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Odra – Wisła: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Odrą a Wisłą będzie można oglądać także w internecie. Transmisja za darmo będzie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Odra – Wisła: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu będzie Wisła Kraków, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na to spotkanie u bukmachera STS. Czwartoligowiec nie powinien być wielkim wyzwaniem dla lidera Betclic 1. Ligi.

Odra Bytom Odrzanski
Wisła Kraków
26.0
12.0
1.09
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2025 12:37.

Odra – Wisła: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Odra Bytom O.
  • Remis
  • Wisła Kraków
  • Odra Bytom O.
  • Remis
  • Wisła Kraków

0 Votes

Gdzie oglądać mecz Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków?

Transmisja meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl.

Kiedy odbędzie się spotkanie Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków?

Mecz odbędzie się w czwartek (25 września) o godzinie 14:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.