Odra Bytom Odrzański zmierzy się w czwartek (25 września) z Wisłą Kraków. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:30. Sprawdź gdzie oglądać mecz Odra - Wisła.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Odra – Wisła: gdzie oglądać?

Wisła Kraków miała dużo szczęścia w losowaniu, trafiając na rywala z czwartego poziomu rozgrywkowego. Podopieczni Mariusza Jopa będą zdecydowanym faworytem, więc awans do następnej rundy powinien być tylko formalnością. Sprawdź typy na mecz Odra – Wisła.

Odra – Wisła: transmisja w TV

Mecz Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków w ramach 1/32 finału Pucharu Polski odbędzie się w czwartek (25 września) o godzinie 14:30. Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport. Starcie skomentuje duet Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Odra – Wisła: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Odrą a Wisłą będzie można oglądać także w internecie. Transmisja za darmo będzie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Odra – Wisła: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu będzie Wisła Kraków, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na to spotkanie u bukmachera STS. Czwartoligowiec nie powinien być wielkim wyzwaniem dla lidera Betclic 1. Ligi.

Odra Bytom Odrzanski Wisła Kraków 26.0 12.0 1.09 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2025 12:37 .

Odra – Wisła: kto wygra?

Kto wygra mecz? Odra Bytom O.

Remis

Wisła Kraków Odra Bytom O.

Remis

Wisła Kraków 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków? Transmisja meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków? Mecz odbędzie się w czwartek (25 września) o godzinie 14:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.