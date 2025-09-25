Odra – Wisła: gdzie oglądać?
Wisła Kraków miała dużo szczęścia w losowaniu, trafiając na rywala z czwartego poziomu rozgrywkowego. Podopieczni Mariusza Jopa będą zdecydowanym faworytem, więc awans do następnej rundy powinien być tylko formalnością. Sprawdź typy na mecz Odra – Wisła.
Odra – Wisła: transmisja w TV
Mecz Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków w ramach 1/32 finału Pucharu Polski odbędzie się w czwartek (25 września) o godzinie 14:30. Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport. Starcie skomentuje duet Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Odra – Wisła: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Odrą a Wisłą będzie można oglądać także w internecie. Transmisja za darmo będzie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.
Odra – Wisła: kursy bukmacherskie
Faworytem meczu będzie Wisła Kraków, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na to spotkanie u bukmachera STS. Czwartoligowiec nie powinien być wielkim wyzwaniem dla lidera Betclic 1. Ligi.
Odra – Wisła: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Odra Bytom O.
- Remis
- Wisła Kraków
0 Votes
