Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (25.09.2025)

Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków: typy i kursy na mecz Pucharu Polski. W czwartek Biała Gwiazda powalczy o awans do 1/16 finału krajowego pucharu. Ich rywalem będzie drużyna z 4. ligi. Sprawdź typy na mecz Odra - Wisła.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Odra – Wisła: typy bukmacherskie

Wisła Kraków musi sprostać roli faworyta i awansować do 1/16 finału Pucharu Polski. W czwartek nikt nie bierze pod uwagę innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwo Białej Gwiazdy. Różnica poziomów rozgrywkowych, a także klasy zawodników obecnych na boisku powinna być widoczna gołym okiem. Nie będzie więc zaskoczeniem jeśli drużyna Mariusza Jopa urządzi sobie festiwal bramek w starciu z Odrą.

Odra – Wisła: ostatnie wyniki

Wisła Kraków po słabszym okresie, w którym zgubiła punkty w dwóch meczach, wróciła na odpowiednie tory, wygrywając w miniony weekend z Górnikiem Łęczna (2:1). Zwycięstwo w Betclic 1. Lidze nie przyszło jednak łatwo, ponieważ kwestia kompletu punktów rozstrzygnęła się dopiero w doliczonym czasie gry. Wcześniej podopieczni Mariusza Jopa zremisowali z Odrą Opole (2:2), a także przegrali z Miedzią Legnica (0:2). Mimo to w tabeli ligowej zajmują 1. miejsce z przewagą dwóch punktów nad Śląskiem Wrocław.

Odra Bytom Odrzański gra aktualnie na poziomie 4. ligi. Po spadku na niższy poziom ich forma zasługuje na pochwałę. Po 8. kolejkach zajmują w lidze 2. miejsce z dorobkiem 24 punktów. Oznacza to, że w dotychczasowych meczach odnieśli komplet zwycięstw. W ostatnich tygodniach wygrali m.in. z Pogonią Świebodzin (3:0), Zorzą Mostki (4:2) czy KP Piastem Iłowa (3:2).

Odra – Wisła: historia

Brak bezpośrednich spotkań.

Odra – Wisła: kursy bukmacherskie

W starciu pierwszoligowca z czwartoligowcem bukmacher STS przewiduje łatwe zwycięstwo Wisły Kraków. Różnica w kursach oferowanych na to spotkanie jest miażdżąca. Każdy inny wynik niż wygrana Białej Gwiazdy zostanie uznany za ogromną niespodziankę.

Odra Bytom Odrzanski Wisła Kraków 39.0 18.0 1.04 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2025 22:16 .

Odra – Wisła: kto wygra?

Kto wygra mecz? Odra Bytom O.

Remis

Wisła Kraków Odra Bytom O. 0%

Remis 0%

Wisła Kraków 100% 3+ Votes

Odra – Wisła: przewidywane składy

Odra: Bazler – Fryzowicz, Łoboda, Skałecki, Szafer – Draczyński, Sowiński, Górski, Grzymisławski – Drzazga, Magdziak.

Wisła: Broda – Lelieveld, Biedrzycki, Grujčić, Krzyżanowski – Kuziemka, Carbó – Duda, Ertlthaler, Duarte – Rodado

Odra – Wisła: transmisja meczu

Mecz Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków zostanie rozegrany w czwartek (25 września) o godzinie 14:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

