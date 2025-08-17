Nottingham Forest – Brentford: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.08.2025)

Nottingham – Brentford: gdzie oglądać?
Po wakacyjnej przerwie Premier League wraca na City Ground, gdzie Nottingham Forest podejmie Brentford w 1. kolejce. Gospodarze w minionym sezonie zrobili krok naprzód i awansowali do Ligi Europy, ale teraz chcą potwierdzić swoją pozycję w ligowej czołówce i ponownie uczynić z własnego stadionu twierdzę.
Brentford natomiast wchodzi w nową erę. Po odejściu Thomasa Franka stery objął Keith Andrews, który musi udowodnić, że Pszczoły nadal mogą walczyć o wysokie cele mimo utraty kilku kluczowych zawodników. Historia spotkań przemawia za londyńczykami, którzy rzadko przegrywają na City Ground, a dodatkowo od czasu awansu do angielskiej elity nie ponieśli porażki w inauguracyjnym meczu sezonu. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Nottingham Forest – Brentford.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Nottingham – Brentford: transmisja w TV
Spotkanie w ramach 1. kolejki Premier League na City Ground pomiędzy Nottingham Forest i Brentford będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 5. Mecz skomentują Adam Zakrzewski i Grzegorz Kaczmarczyk.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Reklama
Nottingham – Brentford: stream online
Mecz Nottingham Forest – Brentford możesz śledzić na żywo w usłudze CANAL+ online. Obecnie bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Nottingham – Brentford: sonda
Kto wygra mecz?
- Nottingham Forest
- Remis
- Brentford
0 Votes
Nottingham – Brentford: kursy bukmacherskie
Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 5 oraz w usłudze CANAL+ online.
Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 17 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 15:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.