Nottingham Forest – Brentford: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.08.2025)

Nottingham Forest podejmie Brentford na City Ground w 1. kolejce Premier League. Sprawdź, o której i gdzie obejrzysz to niedzielne (17 sierpnia) spotkanie w TV oraz online.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Chris Wood

Nottingham – Brentford: gdzie oglądać?

Po wakacyjnej przerwie Premier League wraca na City Ground, gdzie Nottingham Forest podejmie Brentford w 1. kolejce. Gospodarze w minionym sezonie zrobili krok naprzód i awansowali do Ligi Europy, ale teraz chcą potwierdzić swoją pozycję w ligowej czołówce i ponownie uczynić z własnego stadionu twierdzę.

Brentford natomiast wchodzi w nową erę. Po odejściu Thomasa Franka stery objął Keith Andrews, który musi udowodnić, że Pszczoły nadal mogą walczyć o wysokie cele mimo utraty kilku kluczowych zawodników. Historia spotkań przemawia za londyńczykami, którzy rzadko przegrywają na City Ground, a dodatkowo od czasu awansu do angielskiej elity nie ponieśli porażki w inauguracyjnym meczu sezonu. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Nottingham Forest – Brentford.

Nottingham – Brentford: transmisja w TV

Spotkanie w ramach 1. kolejki Premier League na City Ground pomiędzy Nottingham Forest i Brentford będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 5. Mecz skomentują Adam Zakrzewski i Grzegorz Kaczmarczyk.

Nottingham – Brentford: stream online

Nottingham – Brentford: kursy bukmacherskie

Nottingham Forest Brentford 2.13 3.40 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 07:01 .

Gdzie oglądać mecz Nottingham Forest – Brentford? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 5 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Nottingham Forest – Brentford? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 17 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 15:00.

