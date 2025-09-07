Niemcy – Irlandia Północna: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.09.2025)

Niemcy – Irlandia Północna, gdzie oglądać?
Reprezentacja Niemiec skompromitowała się w czwartkowym starciu ze Słowacją, przegrywając na początku eliminacji do mistrzostw świata. W niedzielę spróbuje się zrehabilitować przy okazji domowego starcia z Irlandią Północną. Najbliżsi rywale niemieckiej kadry mają w dorobku trzy punkty po ograniu Luksemburga.
Niemcy – Irlandia Północna, transmisja w TV
Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Niemcy – Irlandia Północna będzie emitowana na kanale Polsat Sport 2. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:45.
Niemcy – Irlandia Północna, transmisja online
To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje serwis streamingowy Polsat Box Go. Transmisja dostępna będzie po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
Niemcy – Irlandia Północna, kto wygra?
Jakim wynikiem zakończy się mecz?
- Wygraną Niemiec 75%
- Remisem 0%
- Wygraną Irlandii Północnej 25%
4+ Votes
Niemcy – Irlandia Północna, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie widzą innej możliwości niż wygrana reprezentacji Niemiec. Kurs na taki rezultat dla gospodarzy wynosi raptem 1.18. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Irlandii Północnej jest to aż 22.00. Kurs na remis wynosi z kolei 8.90.
