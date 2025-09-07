Niemcy – Irlandia Północna: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.09.2025)

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Niemcy – Irlandia Północna, gdzie oglądać?

Reprezentacja Niemiec skompromitowała się w czwartkowym starciu ze Słowacją, przegrywając na początku eliminacji do mistrzostw świata. W niedzielę spróbuje się zrehabilitować przy okazji domowego starcia z Irlandią Północną. Najbliżsi rywale niemieckiej kadry mają w dorobku trzy punkty po ograniu Luksemburga.

Niemcy – Irlandia Północna, transmisja w TV

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Niemcy – Irlandia Północna będzie emitowana na kanale Polsat Sport 2. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:45.

Niemcy – Irlandia Północna, transmisja online

To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje serwis streamingowy Polsat Box Go. Transmisja dostępna będzie po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Niemcy – Irlandia Północna, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Niemiec

Remisem

Wygraną Irlandii Północnej Wygraną Niemiec 75%

Remisem 0%

Wygraną Irlandii Północnej 25% 4+ Votes

Niemcy – Irlandia Północna, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie widzą innej możliwości niż wygrana reprezentacji Niemiec. Kurs na taki rezultat dla gospodarzy wynosi raptem 1.18. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Irlandii Północnej jest to aż 22.00. Kurs na remis wynosi z kolei 8.90.

Niemcy Irlandia Północna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 września 2025 18:43 .

Gdzie oglądać mecz Niemcy – Irlandia Północna? Transmisja ze spotkania Niemcy – Irlandia Północna będzie dostępna na antenie Polsat Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Niemcy – Irlandia Północna? Spotkanie Niemcy – Irlandia Północna odbędzie się w niedzielę (7 września) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.