Niemcy – Irlandia Północna: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (07.09.2025)

18:45, 7. września 2025
Niemcy - Irlandia Północna, gdzie oglądać niedzielny mecz eliminacji mistrzostw świata? Transmisja TV oraz stream online.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Niemcy – Irlandia Północna, gdzie oglądać?

Reprezentacja Niemiec skompromitowała się w czwartkowym starciu ze Słowacją, przegrywając na początku eliminacji do mistrzostw świata. W niedzielę spróbuje się zrehabilitować przy okazji domowego starcia z Irlandią Północną. Najbliżsi rywale niemieckiej kadry mają w dorobku trzy punkty po ograniu Luksemburga.

Niemcy – Irlandia Północna, transmisja w TV

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Niemcy – Irlandia Północna będzie emitowana na kanale Polsat Sport 2. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:45.

Niemcy – Irlandia Północna, transmisja online

To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje serwis streamingowy Polsat Box Go. Transmisja dostępna będzie po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Niemcy – Irlandia Północna, kto wygra?

Niemcy – Irlandia Północna, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie widzą innej możliwości niż wygrana reprezentacji Niemiec. Kurs na taki rezultat dla gospodarzy wynosi raptem 1.18. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Irlandii Północnej jest to aż 22.00. Kurs na remis wynosi z kolei 8.90.

Niemcy

El. MŚ, Europa, grupa A |

7 września 2025

20:45

1.18
8.90
22.0
Irlandia Północna
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 września 2025 18:43.
Gdzie oglądać mecz Niemcy – Irlandia Północna?

Transmisja ze spotkania Niemcy – Irlandia Północna będzie dostępna na antenie Polsat Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się mecz Niemcy – Irlandia Północna?

Spotkanie Niemcy – Irlandia Północna odbędzie się w niedzielę (7 września) o godzinie 20:45.

