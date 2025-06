Niemcy – Francja: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (08.06.2025)

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Niemcy – Francja, gdzie oglądać?

W niedzielę o godzinie 15:00 dojdzie do hitowego starcia o trzecie miejsce w Lidze Narodów. Niemcy oraz Francuzi mają za sobą przegrane półfinały i teraz zagrają o najniższy stopień podium. Niemiecka kadra kilka dni temu przegrała z Portugalią 1-2, choć przez pewien czas cieszyła się z prowadzenia. Francja z kolei po szalonym meczu poległa z Hiszpanią 4-5. Do pewnego momentu był to totalny pogrom, ale później Trójkolorowi wzięli się za odrabianie strat, choć nie zdołali doprowadzić do dogrywki.

Niemcy – Francja, transmisja TV

Niedzielny mecz Niemcy – Francja rozpocznie się o godzinie 15:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach Polsat Sport Premium 1 oraz TVP Sport.

Niemcy – Francja, transmisja online

Istnieje możliwość śledzenia tego meczu także w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Polsat Box Go.

Niemcy – Francja, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną reprezentacji Niemiec

Remisem

Wygraną reprezentacji Francji Wygraną reprezentacji Niemiec 0%

Remisem 0%

Wygraną reprezentacji Francji 100% 2+ Votes

Niemcy – Francja, kursy bukmacherskie

W tym meczu nie ma wyraźnego faworyta. Bukmacherzy ustalili delikatnie niższy kurs na triumf reprezentacji Niemiec. Wynosi on 2.50, natomiast w przypadku ewentualnego zwycięstwa Francuzów jest to 2.65. Kurs na remis w regulaminowym czasie gry wynosi z kolei 3.80.

Niemcy Francja Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 8 czerwca 2025 09:50 .

Gdzie oglądać mecz Niemcy – Francja? Ten mecz można oglądać w telewizji na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się mecz Niemcy – Francja? Spotkanie Niemcy – Francja odbędzie się w niedzielę (8 czerwca) o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.