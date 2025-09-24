Newcastle – Bradford: gdzie obejrzeć za darmo?
Spotkanie Newcastle United – Bradford City odbędzie się w ramach 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Transmisja będzie dostępna bezpłatnie w usłudze STS TV. Aby odblokować dostęp, wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL, postawić kupon za minimum 2 zł i przejść do zakładki „zakłady live”. Tam można oglądać wszystkie mecze EFL Cup na żywo.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
St. James’ Park będzie miejscem starcia zespołów z dwóch różnych światów. Newcastle walczy o najwyższe cele w Premier League i europejskich pucharach, natomiast Bradford City na co dzień rywalizuje w League Two. To klasyczne starcie Dawida z Goliatem, w którym gospodarze będą zdecydowanymi faworytami.
Jak oglądać mecz Newcastle – Bradford w STS TV?
Aby obejrzeć transmisję ze spotkania Newcastle United – Bradford City:
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL.
- Postaw kupon (przed meczem lub live) za minimum 2 zł.
- Wejdź do sekcji „zakłady live”, gdzie znajdziesz transmisję meczu.
Po spełnieniu tych warunków oglądanie meczu w STS TV jest całkowicie darmowe.
Newcastle – Bradford: transmisja w TV
Spotkanie nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Żadna stacja nie posiada praw do pokazywania meczów Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/26.
Newcastle – Bradford: stream online
Legalny stream dostępny jest w usłudze STS TV. Bukmacher udostępnia mecze EFL Cup w wysokiej jakości obrazu, po spełnieniu opisanych wcześniej wymogów.
Kto awansuje?
Transmisję przeprowadzi wyłącznie STS TV. Żadna stacja telewizyjna nie posiada praw.
Spotkanie odbędzie się w środę, 24 września 2025 roku, o godzinie 20:45.