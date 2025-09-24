Newcastle United zmierzy się dziś z Bradford City w 1/16 finału EFL Cup. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo. Transmisja dostępna będzie online.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Newcastle – Bradford: gdzie obejrzeć za darmo?

Spotkanie Newcastle United – Bradford City odbędzie się w ramach 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Transmisja będzie dostępna bezpłatnie w usłudze STS TV. Aby odblokować dostęp, wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL, postawić kupon za minimum 2 zł i przejść do zakładki „zakłady live”. Tam można oglądać wszystkie mecze EFL Cup na żywo.

St. James’ Park będzie miejscem starcia zespołów z dwóch różnych światów. Newcastle walczy o najwyższe cele w Premier League i europejskich pucharach, natomiast Bradford City na co dzień rywalizuje w League Two. To klasyczne starcie Dawida z Goliatem, w którym gospodarze będą zdecydowanymi faworytami.

Jak oglądać mecz Newcastle – Bradford w STS TV?

Aby obejrzeć transmisję ze spotkania Newcastle United – Bradford City:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL.

Postaw kupon (przed meczem lub live) za minimum 2 zł.

Wejdź do sekcji „zakłady live”, gdzie znajdziesz transmisję meczu.

Po spełnieniu tych warunków oglądanie meczu w STS TV jest całkowicie darmowe.

Newcastle – Bradford: transmisja w TV

Spotkanie nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Żadna stacja nie posiada praw do pokazywania meczów Pucharu Ligi Angielskiej w sezonie 2025/26.

Newcastle – Bradford: stream online

Legalny stream dostępny jest w usłudze STS TV. Bukmacher udostępnia mecze EFL Cup w wysokiej jakości obrazu, po spełnieniu opisanych wcześniej wymogów.

