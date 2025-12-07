SSC Napoli i Juventus zmierzą się ze sobą w niedzielnym hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Napoli – Juventus, gdzie oglądać?

Już w niedzielny wieczór odbędzie się hit 14. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim SSC Napoli przed własną publicznością podejmie Juventus. Mistrzowie Włoch przystąpią do tej rywalizacji po wyeliminowaniu Cagliari Calcio z Pucharu Włoch. Azzurri jednak dokonali tego dopiero po rzutach karnych.

Juventus również w środku tygodnia stanął na wysokości zadania. Podopieczni Luciano Spallettiego awansowali do kolejnej rundy Coppa Italia, pokonując Udinese Calcio (2:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Napoli – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie SSC Napoli – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Napoli – Juventus, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewniają także usługa STS TV.



Napoli – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest SSC Napoli. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Juventusu natomiast sięga nawet 3.25.

SSC Napoli Juventus FC 2.50 3.05 3.20 Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 21:39

