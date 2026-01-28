Napoli – Chelsea, gdzie oglądać?
W środowy wieczór zostanie rozegrana ostatnia kolejka wstępnej fazy Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy starcie, w którym SSC Napoli przed własną publicznością podejmie Chelsea FC. Azzurri przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce z Juventusem (0:3).
Chelsea natomiast prezentuje wysoką formę. Podopieczni Liama Roseniora w ostatnich spotkaniu odnieśli pewne zwycięstwo nad Crystal Palace (3:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona zapowiada się niezwykle ciekawie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Napoli – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie SSC Napoli – Chelsea będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 5.
Napoli – Chelsea, transmisja online
Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
Napoli – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Napoli 0%
- remisem 0%
- wygraną Chelsea 100%
1+ Votes
Napoli – Chelsea, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem środowej potyczki jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga nawet 3.20.
Mecz będzie transmitowany w telewizji na antenie Canal+ Extra 5. Rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.