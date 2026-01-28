SSC Napoli – Chelsea FC: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.01.2026)

19:01, 28. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

SSC Napoli i Chelsea FC zmierzą się ze sobą w środowy wieczór w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Pedro Neto
SPP Sport Press Photo/Alamy Na zdjęciu: Pedro Neto

Napoli – Chelsea, gdzie oglądać?

W środowy wieczór zostanie rozegrana ostatnia kolejka wstępnej fazy Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy starcie, w którym SSC Napoli przed własną publicznością podejmie Chelsea FC. Azzurri przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce z Juventusem (0:3).

Chelsea natomiast prezentuje wysoką formę. Podopieczni Liama Roseniora w ostatnich spotkaniu odnieśli pewne zwycięstwo nad Crystal Palace (3:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona zapowiada się niezwykle ciekawie.

Napoli – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie SSC Napoli – Chelsea będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 5.

Napoli – Chelsea, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Napoli – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Napoli
  • remisem
  • wygraną Chelsea
  • wygraną Napoli 0%
  • remisem 0%
  • wygraną Chelsea 100%

1+ Votes

Napoli – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej potyczki jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga nawet 3.20.

SSC Napoli
Chelsea
3.45
3.35
2.05
Odds are subject to change. Last updated 28 stycznia 2026 19:56
Gdzie oglądać mecz Napoli – Chelsea?

Mecz będzie transmitowany w telewizji na antenie Canal+ Extra 5. Rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Napoli – Chelsea?

Mecz odbędzie się już w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.

