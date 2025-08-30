SSC Napoli - Cagliari Calcio to jeden z dwóch wieczornych meczów w ramach drugiej kolejki Serie A. Sprawdź, gdzie można znaleźć transmisję ze spotkania w internecie i w TV.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Scott McTominay

SSC Napoli – Cagliari Calcio, gdzie oglądać?

SSC Napoli i Cagliari Calcio to drużyny, które będą jednymi z kilku, które zakończą sobotnie granie w drugiej kolejce ligi włoskiej. Partenopei przystąpią do potyczki po wygranej z Sassuolo (2:0). Z kolei Sardyńczycy mają za sobą remis z Fiorentiną (1:1).

Neapolitańczycy zaczną w sobotni wieczór granie w roli gospodarza w nowej kampanii. Jednocześnie okazję do przywitania się ze swoimi nowymi kibicami będzie miał Kevin De Bruyne. Z kolei Cagliari pierwszy raz wystąpi na wyjeździe, gdzie ogólnie Rossoblu nie wiedzie się dobrze.

SSC Napoli – Cagliari Calcio, transmisja w T

Transmisja z sobotniej potyczki na stadionie w Neapolu będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania SSC Napoli – Cagliari Calcio będzie do obejrzenia na antenach Eleven Sports 1 i Polsat Sport 2. Mecz zacznie się o godzinie 20:45 i skomentują go Piotr Dumanowski oraz Dominik Guziak.

SSC Napoli – Cagliari Calcio, transmisja online

Nie tylko w w telewizji będzie dostępna potyczka w Serie A. Transmisja z meczu Napoli – Cagliari będzie też emitowana na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Dostęp do spotkania zapewni również usługa Superbet TV.

SSC Napoli – Cagliari Calcio, sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Napoli

wygraną Cagliari

remisem wygraną Napoli 67%

wygraną Cagliari 0%

remisem 33% 3+ Votes

SSC Napoli – Cagliari Calcio, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Napoli oszacowano na 1.42.

SSC Napoli Cagliari 1.45 4.55 8.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 20:32 .

Gdzie obejrzeć spotkanie SSC Napoli – Cagliari Calcio? Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1 i Polsat Sport 1, a także na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie SSC Napoli – Cagliari Calcio? Mecz zacznie się w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.