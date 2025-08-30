SSC Napoli – Cagliari Calcio, gdzie oglądać?
SSC Napoli i Cagliari Calcio to drużyny, które będą jednymi z kilku, które zakończą sobotnie granie w drugiej kolejce ligi włoskiej. Partenopei przystąpią do potyczki po wygranej z Sassuolo (2:0). Z kolei Sardyńczycy mają za sobą remis z Fiorentiną (1:1).
Neapolitańczycy zaczną w sobotni wieczór granie w roli gospodarza w nowej kampanii. Jednocześnie okazję do przywitania się ze swoimi nowymi kibicami będzie miał Kevin De Bruyne. Z kolei Cagliari pierwszy raz wystąpi na wyjeździe, gdzie ogólnie Rossoblu nie wiedzie się dobrze.
SSC Napoli – Cagliari Calcio, transmisja w T
Transmisja z sobotniej potyczki na stadionie w Neapolu będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania SSC Napoli – Cagliari Calcio będzie do obejrzenia na antenach Eleven Sports 1 i Polsat Sport 2. Mecz zacznie się o godzinie 20:45 i skomentują go Piotr Dumanowski oraz Dominik Guziak.
SSC Napoli – Cagliari Calcio, transmisja online
Nie tylko w w telewizji będzie dostępna potyczka w Serie A. Transmisja z meczu Napoli – Cagliari będzie też emitowana na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Dostęp do spotkania zapewni również usługa Superbet TV.
SSC Napoli – Cagliari Calcio, sonda
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Napoli 67%
- wygraną Cagliari 0%
- remisem 33%
3+ Votes
SSC Napoli – Cagliari Calcio, kursy bukmacherskie
Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Napoli oszacowano na 1.42.
Mecz zacznie się w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 20:45.
