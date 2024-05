Napoli – Bologna: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (11.05.2024)

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Napoli – Bologna: gdzie oglądać?

Hit 36. kolejki Serie A w Neapolu będzie niezwykle ważny w kontekście układu tabeli. Napoli walczy o awans do europejskich pucharów po rozczarowującym sezonie. Na ten moment zajmują 8. miejsce, co daje im grę w Lidze Konferencji, lecz mają jeden mecz więcej niż będąca za ich plecami Fiorentina. Jeśli chcą myśleć o grze w Europie, muszą postarać się zdobyć komplet punktów nie tylko w starciu z Bolonią, ale we wszystkich pozostałych meczach.

Natomiast Bolonia jest dwa kroki od historycznego awansu do Ligi Mistrzów. W przypadku zwycięstwa na Stadio Diego Armando Maradona oraz korzystnych wyników na innych stadionach będą mogli już w ten weekend świętować wielki sukces. Póki co podopieczni Thiago Motty zajmują 4. miejsce z dorobkiem 64 punktów. Rossoblu wciąż liczą się w walce o podium Serie A. Sprawdź nasze typy na mecz Napoli – Bologna.

Napoli – Bologna: transmisja w TV

Tradycyjnie mecze Serie A pokazywane są w telewizji na kanałach Eleven Sports. Mecz Napoli z Bolonią będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1 od godziny 18:00.

Napoli – Bologna: transmisja u bukmachera

Rywalizację Napoli z Bolonią będzie można obejrzeć w usłudze STS TV. Aby z niej skorzystać, wystarczy spełnić kilka prostych kroków.

Napoli – Bologna: transmisja online

Spotkanie będzie można śledzić online dzięki usłudze Canal+ Online. Dostęp do usługi zostanie aktywowany po zakupie pakietu z wszystkimi kanałami Polsat Sport Premium, Eleven Sports oraz Canal+. Koszt abonamentu to 74 zł miesięcznie.

Napoli – Bologna: kto wygra?

Napoli – Bologna: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie drużyna Napoli. Kurs na ich zwycięstwo to 2.12, zaś w przypadku triumfu Bolonii bukmacher oferuje współczynnik 3.50. Z takim samym kursem został oszacowany remis w tym spotkaniu.

SSC Napoli Bologna 2.05 3.60 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2024 09:53 .

Gdzie obejrzeć mecz Napoli – Bologna?

Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1 i w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Napoli – Bologna?

Mecz zostanie rozegrany w sobotę (11 maja) o godzinie 18:00.

