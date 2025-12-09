Na jakim kanale Liga Mistrzów? Odbierz voucher do CANAL+ (09.12.2025)

Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 jest pokazywana w Canal+. Sprawdź, jak odebrać voucher na 90-dniowy dostęp do serwisu online.

Na jakim kanale Liga Mistrzów?

Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 jest pokazywana przez telewizję Canal+. Transmisje meczów odbywają się na kanałach sportowych CANAL+ EXTRA, kanale CANAL+ 360 oraz w internecie na platformie Canal+ Online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak dostać Voucher Canal+ na transmisje Ligi Mistrzów?

Voucher na pakiet Canal+, który obejmuje transmisje Ligi Mistrzów, można otrzymać za rejestrację i jeden zakład u bukmachera STS. Oto dokładna instrukcja:

Jak odebrać voucher do Canal+ online? Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku), Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Gdzie jeszcze leci Liga Mistrzów?

Niektóre mecze Ligi Mistrzów można oglądać za darmo na antenie Telewizji Polskiej. TVP ma prawo do pokazywania jednego spotkania w danej kolejce. W środę (10 grudnia) będzie to mecz Realu Madryt z Manchesterem City.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.