Na jakim kanale Liga Mistrzów? Odbierz voucher do CANAL+ (09.12.2025)

18:23, 9. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 jest pokazywana w Canal+. Sprawdź, jak odebrać voucher na 90-dniowy dostęp do serwisu online.

Liga Mistrzów
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów

Na jakim kanale Liga Mistrzów?

Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 jest pokazywana przez telewizję Canal+. Transmisje meczów odbywają się na kanałach sportowych CANAL+ EXTRA, kanale CANAL+ 360 oraz w internecie na platformie Canal+ Online.

Jak dostać Voucher Canal+ na transmisje Ligi Mistrzów?

Voucher na pakiet Canal+, który obejmuje transmisje Ligi Mistrzów, można otrzymać za rejestrację i jeden zakład u bukmachera STS. Oto dokładna instrukcja:

  1. Jak odebrać voucher do Canal+ online?
  2. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku),
  3. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  4. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  5. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Gdzie jeszcze leci Liga Mistrzów?

Niektóre mecze Ligi Mistrzów można oglądać za darmo na antenie Telewizji Polskiej. TVP ma prawo do pokazywania jednego spotkania w danej kolejce. W środę (10 grudnia) będzie to mecz Realu Madryt z Manchesterem City.

